Indianapolis, en stad med cirka en miljon invånare, titulerar sig själva som "the racing capital of the world". Amerikanskt svulstigt kanske, men det finns fog för självskrytet. Indianapolis motor speedway är världens näst äldsta ännu existerande tävlingsbana för motorsport med 257 325 permanenta platser. Men möjligheten finns också att fylla innerplan med läktare och då kan hela 400 000 personer bänka sig på de enorma läktarna.