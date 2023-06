Måndagen den 29 maj var det Veterandagen. Då hyllade Sverige sina veteraner och hedrade minnet av de som betalat det högsta priset i arbetet för fred i olika krishärdar runt om i världen. Under årets högtidlighållande genomförde Försvarsmakten ett särskilt uppmärksammande av de veteraner som tjänstgjorde vid UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) under åren 1978-2007. På bilden nedlägger kung Carl XVI Gustaf en krans vid veteranmonumentet Restare, under statscermonin vid Sjöhistoriska museet, i Stockholm.

Bild: Jessica Gow/TT