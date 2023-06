Två utställningar invigs på samma dag

Så här berättar Lindesbergs kommun om IroNautics och konstnären Marina Jacob: Marina kom till Sverige och Stripa gruva våren 2022 i ett residense program som Region Örebro län arrangerade. Under 5 veckor studerade, arbetade och upptäckte hon gruvan och dess omgivningar. Det resulterade i flera verk som Marina kommer visa under sommaren i Lindesberg. Titeln på hennes utställning är IroNautics och den handlar om alla de historiska och sociala rötter som har format vårt område under årtusenden. Marina har sökt efter spår som är långt bortom de mänskliga: järnets egen kraft, djur och varelser som lever i invånarnas språk och fantasi.