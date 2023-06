En krog har utretts sedan ett samtal kom in om försäljning till minderåriga. Det var en storasyster som ringde för att meddela att hennes 17-åriga lillasyster kommit in på krogen och blivit serverad alkohol. Storasystern polisanmälde även händelsen. Kontoutdrag styrker att 17-åringen handlade för över 800 kronor den 30 april i år, vid sex olika tillfällen under kvällen.