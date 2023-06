Lista: Här kan du fira midsommar

Björkvallen i Åmmeberg. Program: 14.00 - Norra Vätterbygdens Folkdansgille dansar folkdans. 14.30 - Dans runt Midsommarstången under ledning av Karin Karlson. 15.00 - Dragkamp. 15.10 - Det bubblar med Klara och Puff. 15.45 - Underhållning från Stora scenen. Jackie´s Stoned, Marita Karlsson, Systrarna K. 16.15 - Filip Jondelius 17.00 - Avslutning. Aktiviteter som lotterier, chokladhjul, hoppborg, ponnyridning och karuseller. Servering. Arrangör: Åmmebergs IF och Zinkgruvans IF.