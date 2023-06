Matchen invigdes storslaget när en helikopter flög in över plan och landade med fotbollen. Under den nionde minuten avbröts sedan matchen för att hedra den bortgångne Jimmy Pihlström, som var en stor profil inom Laxå IF. I stället för en tyst minut applåderade publiken till hans minne, och supportrarna tände bengaliska eldar.