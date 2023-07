Tävling: Har du länets mysigaste balkong?

Tidigare i somras gick starten för 2023 års upplaga av ”Årets balkong”, och här kommer nu en påminnelse för dig som sedan dess hunnit fixa till ett rejält mys där hemma.

Det kan handla om prunkande blomsterprakt, myshörna med mjuka kuddar och filtar, rolig inredning, härlig ljussättning – eller kanske en kombination av allt?

Den mysigaste balkongen 2023 har vi som sagt inte sett än, men kanske är den just din? Allt du behöver göra är att skicka in en bild av härligheten så som den ser ut nu i sommar. Gärna en så bra bild som möjligt, eftersom det är den läsarna kommer att se under omröstningen om din balkong går till final.