Den omtyckta NA-tävlingen ”Årets lussekatt” har de flesta läsare koll på, men genom åren har även andra röster gjort sig hörda: ”Det är så roligt med katter, men kan ni inte göra nåt med hästar också?”

Sagt och gjort.

Ur detta föddes förra året NA-tävlingen ”Sommarhästen”, och av 121 inskickade bidrag var det slutligen 30-årige ponnyn Rasmus i Lännäs, Odensbacken, som tilldelades den ärorika titeln.

Nu är det dags igen! ”Sommarhästen 2023” ska utses, och från och med i dag kan alla ni stolta hästägare ute i länet nominera just er fyrbenta vän!

Det hela är enkelt, och sker via webbformuläret allra längst här under. Vi behöver en bild av din häst. Gärna en bra bild, eftersom det är den läsarna kommer att se under omröstningen om din häst går till final.