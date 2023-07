Sägnen berättar om en flicka från Velamshyttan som var på väg till julottan i Kvistbro kyrka. Under julnatten vandrade hon genom skogen och kom till en sjö med det mäktiga namnet Trollkarlen. Där sken månljuset på vackra ting av guld och kristall. Det var trollen som i den heliga natten hade placerat sina skatter på sjöns stränder.

Efter att jag har tittat på bebyggelsen kring kyrkan, går jag in. Kvistbro kyrka är uppförd på 1600-talet av timmer och den luktar tjära. Det första jag märker när jag kliver över tröskeln är att kyrkorummet har en tät stämning. Atmosfären känns i kroppen. Här inne är det välskött och trivsamt och på samma gång högtidligt. Undersökningar visar att de flesta i Sverige upplever mening och sammanhang när de kommer in i en gammal kyrka. Jag känner likadant.

Från min bänk betraktar jag kristallkronan i all sin prakt. Den har mjuka former och jag bedömer att den är i barock, sannolikt svensk, och varför inte gjord vid Kungsholmens glasbruk som tillverkade de allra exklusivaste kristallkronorna under 1700-talet.