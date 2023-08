ÖSK värvar superettanmästaren från allsvenskan

Expressen var under onsdagen först att berätta om nyheten att Samuel Kroon var aktuell för ÖSK. Senare under kvällen bekräftade ÖSK att mittfältaren ansluter från Brommapojkarna. Kroon värvade inför den här säsongen från Halmstads BK inför BP:s återkomst till allsvenskan. Men 27-åringen har bara fått begränsat med speltid och har bara spelat från start två gånger och hoppat in i ytterligare tio.