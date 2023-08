Ghebreluls plan: Utnyttja bredden i truppen hos ÖSK

Tekle Ghebrelul är tillbaka som huvudtränare för ÖSK. Han ledde laget under ungefär ett år mellan januari 2019 och januari 2020 (under våren 2019 tillsammans med nuvarande sportchefen Victor Huerta). Ghebrelul kommer senast från Västerås FC som han lett i SFL under föregående säsong.

Bild: Erik Karlsson