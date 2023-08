Företag och offentlig sektor, inte minst skolan i Örebro läns kämpar med att hitta arbetskraft, trots mångas svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Det råder paradoxalt nog stor brist på arbetskraft, skriver Ulf Bokelund Svensson, vd och skatteexpert på kunskaps- och programvaruföretaget Björn Lundén tillsammans Jonas Bygdeson och Leo Sjökvist på sociala företaget My Dream Now och rekryteringsbolaget Just Arrived.

Bild: Berit Roald/TT