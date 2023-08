Detta med körkortsprov, ... Bokar in ett körkortsprov dagen innan uppkörningen genom trafikskolan. Ändrar teoriprovstiden privat då ungdomar har rätt till förlängd skrivtid och vi som föräldrar har missat detta tidigare. Får en uppskrivningtid senare under samma dag och bokar den. 325 kr fattigare plus betalning av uppkörning till dagen efter uppskrivning 1125 kronor, det är utan bil då bil lånas av trafikskolan.