För drygt en månad sedan tog stockholmaren Angela Eriksson kontakt med May Engström, som även hon är från huvudstaden. May öppnade nyligen "Fotgrottan" på Centrumtorget i Laxå. Angela träffade en av Mays kunder i en annan kommun. Kunden avslöjade då att det inte finns någon massör i Laxå och att May hade tänkt att annonsera efter en massör som kunde tänka sig att dela lokal med henne. Lokalen står tom tre dagar i veckan, fredag till söndag.