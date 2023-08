Just Fontaine uppvaktas av franska VM-supportrar efter VM-matchen mellan Frankrike och Skottland på Eyravallen. Frankrike var i nyheternas centrum på flera sätt under VM-turneringen. Under våren hade delar av den franska militären gjort upprör i Algeriet och presidenten Charles De Gaulle hade svarat med att utlysa undantagstillstånd i Frankrike och ta diktatorisk makt som han behöll ända tills 1961. Fontaine var född i en annan fransk nordafrikansk koloni, Marocko.