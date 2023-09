Den första av de båda hjärtstartarna kom på plats i Nygård. En insamling för att få ihop en komplett utrustning med service i fyra år från Hjärt- och lungfonden kom igång på Hjärt- och lungfondens hemsida. En hjärtstartare kostar 28 625 kronor, men om pengarna samlas in på 60 dagar bidrar hjärt- och lungfonden med 5 000 kronor. Kvar blir då 23 625 kronor att samla in. Men uppmaningen att om alla i familjer Nygård bidrog med 700 kronor per hushåll så skulle insamlingen vara i hamn, startades den.