900 orienterare intog Askersunds gränder

Arrangerande klubbarna OK Tiveden, OK Askersund och Laxå OK såg till att Askersund under fredagen blev centrum för Sveriges mest hängivna orienterare. Under två timmar startade cirka 900 orienterare vid en gångväg intill brandstationen. För att vara med i Veteran-SM ska du ha fyllt 35 år. De äldsta deltagarna är över 90 år.