Med anledning av en ledare i NA den 18/9 vill jag tydliggöra att vår amerikanska stiftelse, ”The Hans and Barbara Bergstrom Foundation” självfallet inte har stött spridande av antisemitism. Det skulle inte behöva sägas, men som liberal har jag har hela mitt liv bekämpat rasism och antisemitism. Under åren som chefredaktör på Nerikes Allehanda förde jag hårda debatter till försvar för Israel. Under mina år på DN ritade Radio Islam antisemitiska karikatyrer av mig med ägarfamiljen Bonnier. Genom alla år har jag stått Judiska Församlingen i Stockholm nära, och har aktivt stött den viktiga kulturtidskriften Judisk Krönika. Ingenting är mig mer främmande än antisemitism. Mina värderingar uttrycks kanske bäst i essän ”Tio punkter om liberal människosyn”, nyligen omtryckt och läst av många i liberala kretsar.