Double Deceiver fortsatt obesegrad på svensk mark

Det var fin travsport på Örebrotravet under torsdagen, Najos Minne avgjordes och favoriten Double Deceiver vann men det var inte utan dramatik. Hästen blev het i ledningen och var slagen in på upploppet, men då galopperade Don´t Say Gar och Örjan Kihlström kunde hålla igång valacken som vann knappt före Monastery Boko.