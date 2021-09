100 extra miljoner till kulturen i Sveriges regioner: ”Måste säkra rimliga arbetsvillkor”

Under tio år har regioner och landsting haft uppdraget att förmedla statligt stöd till kulturinstitutioner i hela landet, via samverkansmodellen. Modellen har under många år fått kritik för att den urholkar ersättningen till kulturinstitutioner.

Men förra året förstärkte den nuvarande regeringen modellen med 150 miljoner kronor.

– Och nu är jag jätteglad att kunna berätta att vi förstärker modellen ytterligare med 100 miljoner kronor per år. Totalt har vi under den här mandatperioden förstärkt samverkansmodellen med 250 permanenta miljoner. Och det behövs för att kulturen ska blomstra i hela landet, säger Amanda Lind.

Vi behöver investera i kulturen framåt

Pengarna kan gå till exempelvis teatrar, regionala museer, regionala bibliotek, och främjande av film och hemslöjd. Även om restriktionerna i pandemins spår nu lättar kommer återhämtningen av kulturlivet att ta tid, tror Amanda Lind.

– Coronapandemin har inneburit en stor kris, inte minst för livekulturen, men vi ser hur det breda kulturlivet har drabbats. Så när vi nu ska få till en återstart av kulturen behöver vi en bred palett av insatser. Samverkansmodellen finansierar just den bredden, säger hon.

Under finanskrisen 2008–2009 fick den regionala kulturen stryka på foten, menar Amanda Lind. Men nu inskärper hon att politiker på alla nivåer måste prioritera kultur och vara uthålliga. Hon hoppas också att det kommer att finnas utrymme för nysatsningar, nya initiativ och ambitionshöjningar i hela landet.

– Det vi gör från statens sida är att peka ut en riktning, vi behöver investera i kulturen framåt.

Ser du några problem med samverkansmodellen?

– I grunden är det en bra modell, att regionerna har en frihet att fördela pengar som kommer från staten och att man kan växla upp med gemensamma medel. Det är de regionala och kommunala politikerna som har störst kännedom om det regionala kulturlivet. Men som alla modeller med ett par år på nacken finns det saker vi kan behöva titta på för att förbättra.

Amanda Lind går inte in på vad, men säger att dialogen fortsätter under hösten. Hon tycker att pandemin har kastat ljus på utmaningar som har funnits redan innan i svenskt kulturliv, bland annat vill hon fortsätta se över finansieringen av kulturlivet.

– Vi måste också säkra att kulturskapare har rimliga arbetsvillkor och sociala skyddsnät. Är det något gott som ska komma ur pandemin är det insikten att vi måste värna vårt kulturliv och att det behövs insatser från alla politiska nivåer.

Elin Swedenmark/TT

Fakta: Aktörer i Örebro län som påverkas

Örebro län har fyra regionala kulturinstitutioner inom kultursamverkansmodellen: Örebro läns museum, Länsmusiken, Länsteatern och Arkivcentrum.

Kultursamverkansmodellen innefattar också utvecklingsledare som ska verka främjande inom områdena bibliotek, bild och form, film, litteratur, dans, teater, slöjd, amatörteater och amatörmusik.

Övriga aktörer som finansieras helt eller delvis inom kultursamverkansmodellen är: Stadra teater, Opera på Skäret och The non existent center (Ställbergs gruva).

Källa: Region Örebro län

Fakta: Samverkansmodellen

Före 2011 fördelades alla statliga medel till regionala kulturinstitutioner av staten. Men år 2011 infördes kultursamverkansmodellen av regeringen, vilket är en modell för statligt stöd till regional kulturverksamhet.

Alla regioner utom Stockholm har valt att ingå i modellen.

Målet med modellen är att föra kulturen närmare medborgarna och att ge regionerna ett ökat ansvar och ökad frihet inom kulturområdet. Staten har det övergripande, strategiska ansvaret för den nationella kulturpolitiken.