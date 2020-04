107-årig Örebrokvinna tvingas byta hemtjänst mitt i coronatider: ”Tajmingen är extremt olycklig”

Kommunen har avbrutit samarbetet med utföraren Betjäna staden, som idag bedriver hemtjänst hos 140 personer i Örebro. Informationen gick ut till de äldre via brev förra veckan. I brevet, som var daterat 23 mars, står det att kommunen avslutar samarbetet med bolaget på grund av att utföraren inte har följt avtalet.

– Vi har aldrig haft något att klaga på, utan både mamma och vi anhöriga har alltid varit väldigt nöjda med hemtjänsten, säger Jane Viding, som hittade brevet när hon skulle lämna medicin hos sin 107-åriga mamma.

Och enligt kommunen har företaget inte brustit i omvårdnaden, utan det uppsagda avtalet handlar enbart om företagets dåliga ekonomi.

– Jag hade förstått om det berodde på dålig vård. Men nu när vi blir uppmanade att inte besöka våra äldre i corionatider och samtidigt kommer det här. Tajmingen är extremt olycklig.

De äldre uppmanas att senast den 8 april ha inkommit med val av ny utförare och senast den 23 april ska alla berörda ha fått ny hemtjänst.

– Det är väldigt kort om tid, säger Jane och berättar att hon ännu inte har berättat om bytet för sin mamma.

– Hon är sjuk och jag har inte velat oroa henne. Jag vet äldre som sitter hemma och gråter nu efter beskedet.

Hon är bekymrad över hur hennes mamma ska klara av den stora förändringen.

– Det är relationer som har byggts upp under flera år som rycks bort från henne. Och det samtidigt som hon sitter ensam när vi anhöriga inte får träffa henne.

Jane menar att anhörigas stöd är en förutsättning för att de äldre ska klara av ett byte. Och med Folkhälsomyndighetens rekommendationer att inte träffa personer över 70 år försvåras det.

– Min mamma kan inte berätta vad hon behöver och saknar insikt. Hon menar att hon klarar saker själv, som hon inte gör, säger hon och fortsätter:

– Nu har det som regel varit tio personer i månaden som besöker henne. Om kommunen tar över blir det ju mer än dubbelt så många som hon kommer träffa. Och det tar tid att bygga upp ett förtroende och lära känna mamma.

Vad vill du att kommunen ska göra?

– Min önskan och min vädjan är att kommunen väntar med det här tills coronan är över.

I ett mejl till kommunen har hon framfört sina tankar och sitt önskemål. Under tisdagen kom svaret. Där skriver kommunen att företaget inte har åtgärdat bristerna, trots påtalande från kommunen. Så här skriver kommunen:

"Det är beklagligt att det sker just nu under coronakrisen, men vår bedömning är att risken för att utföraren kan hamna i konkurs är mycket överhängande. Skulle detta hända då har vi ingen tid att disponera för kundernas omval. Därav väljer kommunen att gå till beslut om hävning just nu, trots situationen med covid -19 och kommunen kommer inte att dra tillbaka beslut om hävning."

Jane är inte nöjd med svaret.

– Jag känner mig djupt oroad och ledsen för min mamma och de 140 andra som drabbas av det här. Samhället har varit väldigt flexibelt i övrigt nu under coronatider, så jag förstår inte varför de inte kan vara det här.

Patrik Jonsson är kommunens programdirektör för Social välfärd. Han är medveten om kritiken och menar att beslutet även har ifrågasatts av flera av företagets kunder.

– Jag vet att det inte är någon som ifrågasatt kvalitén på arbetet. Jag kan inte kommentera alla delar, men företaget är hävt för att man inte levt upp till avtalet.

Kunde ni ha avvaktat med det här till efter coronakrisen?

– Hur lång är den perioden? Det kan vi inte veta. Dessutom vet vi inte om coronapandemin är värre om en tid framåt, säger Jonsson och fortsätter:

– Beslutet står fast.