12-åriga Daga prisas för sitt skrivande – här är hennes vinnarnovell: ”Jag ville skriva om nåt allvarligt”

Hallå där Daga, visst har du vunnit Nobelpriset i litteratur?

– Haha, ja. Inför Nobeldagen i december fick vi i en uppgift i skolan om att skicka in något vi skrivit, och en i varje klass vann. I min klass, som heter 6B, blev det jag. Jag fick gå fram till katedern och ta emot pris – en påse med lite smått och gott i. Och så läste de upp en motivering.

Din novell handlar ju om en ung tjej med ätstörningar. Hur kom du på den idén?

– Jag ville skriva om nåt allvarligt, och på Youtube hade jag sett en film som handlade om det här. Så det handlar inte om mig själv alltså.

Gillar du att skriva?

– Ja! Mest skriver jag i skolan, men ibland om jag får en bra idé skriver jag även hemma. Just nu håller jag på med en som handlar om en tjej som kommer på att hon har superkrafter.

Det här blir inte första gången du får en text publicerad?

– Nej, jag var med i Kamrat-Posten i höstas också. Den texten handlade om en jordbävning.

Du, vad gör du när du inte skriver?

– Då spelar jag innebandy och fotboll, och så går jag på teater. Utöver mamma och pappa har jag tre syskon också, där jag är nummer tre. Jag har två äldre systrar plus en lillebror.

I framtiden då? Känns det som att du vill jobba med nåt där du får skriva?

– Jag är inte säker på vad jag vill, men skriva är kul!

Här är Dagas vinnarnovell:

Jag intalar mig själv att jag orkar lite till, kilometer efter kilometer tar jag mig fram. Tills jag inte klarar mer, jag sätter mig på huk och drar in luft i mina brinnande lungor. Jag samlar den sista kraften jag har kvar och kämpar mig fram den sista biten hem.

Jag möttes av lukten av lax när jag öppnade dörren, tanken på mat fick hungern jag hade försökt tona ner att börja gnaga i magen. Ingen hade hört mig komma in så jag snörade av mig skorna och skyndade mig in i badrummet. Jag ser på mig själv i spegeln, det enda jag kan säga är att jag ser hemsk ut. De mörka ringarna under mina ögon hade växt, mitt hår har bara blivit tunnare och tunnare, snart tillräckligt för att folk skulle börja märka det. För att inte tala om min kroppsform, vågen säger att jag har gjort framgång men i spegeln är jag fortfarande lika tjock.

Jag har gått ner tre kilo denna vecka, det är bättre än förra veckan men fortfarande inte tillräckligt.

Jag drar av mig mina svettiga kläder och hoppar in i duschen, vattnet sätter jag på lite för varmt och låter det rinna ner för mitt ansikte. Jag har hört att det ska hjälpa mot de mörka ringarna under mina ögon. När jag är klar i duschen går jag ut och virar en handduk runt mig. Hungern gnagde ännu mer nu så jag gick in i köket. Alla hade blivit klara och gått därifrån, men en tallrik med lax och potatis stod kvar på bordet med en lapp på.

Vi har åkt, här är din mat//mamma

Mamma och pappa åkte nog iväg på sin jobbfest och trodde att jag inte hade kommit hem när de inte hörde mig komma in. Jag tog tallriken, skrapade ner maten i komposten och täckte det med lite hushållspapper. Tallriken ställde jag in i diskmaskinen och satte på den. Jag tog med mig ett äpple till mitt rum för att stilla den gnagande hungern. Hög musik hördes från min systers rum, hon är dansare och tränar ofta på kvällen i sitt rum när hon inte har chansen att vara i studion. Hon säger alltid till mig att alla ska vara nöjd med sitt utseende och att alla är vackra på sitt eget sätt, men det är lätt för henne att säga eftersom hon ser perfekt ut hur mycket hon än äter. Jag önskade att jag såg ut som henne.

Väl inne på mitt rum sätter jag mig på sängen och äter mitt äpple, jag har tränat på att bli mätt på ett äpple de senaste veckorna och nu funkar det faktiskt. Det är bara att fokusera mig på hur mätt jag blir efter varje tugga jag sväljer. När äpplet är slut slänger jag skruttet och tar fram loggboken jag har gömt under min madrass. Jag sätter mig vid skrivbordet och börjar skriva:

V.16: 2 kg

V.17: 1,5 kg

V.18: 3 kg

Mitt mål är att gå ner tio kilo denna månad, men som det ser ut nu kommer det nog ta två månader. Jag stänger loggboken och lägger tillbaka den under madrassen, sen tar jag på mig en för stor t-shirt som fick fungera som pyjamas och kryper ner under täcket. Jag vrider och vänder mig i sängen ett tag innan jag till slut somnar.

Jag vaknar till ljudet av min väckarklocka och sätter mig upp i sängen. Jag stänger av väckarklockan och kämpar mot suget att bara lägga mig ner igen och somna om, men tillslut går jag ur sängen och till min garderob. Jag sätter på mig mina träningskläder och sätter upp håret i en hästsvans. Mamma och pappa sitter vid matbordet med varsin tidning och märker inte ens att jag kommer ner. Jag sätter mig i hallen och sitter på mig mina löparskor.

– Jag går nu, ropar jag ut mot köket.

– Till skolan, är det inte lite tidigt? säger mamma utan att ens titta upp från tidningen.

– Nej, jag ska ut och springa, säger jag och börjar öppna dörren. Jag har varit ute och sprungit varje dag i flera veckor nu och de måste fortfarande bli påminda om det varje morgon.

- Okej, ha så kul! ropar pappa innan jag går ut genom dörren.

Den svala vårluften blåste i mitt ansikte när jag gav mig ut på den lilla skogsvägen, gruset knastrade under mina fotsulor och mina skärande andetag brände i lungorna. Mjölksyran pumpade i benen, men jag tänkte inte på det och lät benen springa av sig själva. Utan att ha tänkt på det var jag klar på nolltid och stod och lutade mig mot staketet utanför vårt hus. Jag kollade på tiden och såg att jag sprang på 11,35 som var nytt rekord, men det är fortfarande inte tillräckligt. Jag måste springa snabbare, bränna kalorier snabbare och bli smal snabbare.

När jag kom in satt min syster vid matbordet med en ostmacka i ena handen och sin mobil i den andra. Hon tittade upp när hon hörde mig komma in.

– Är du tillbaka nu? jag hörde inte ens att du gick, sa hon och gav tillbaka uppmärksamheten till sin mobil. Klockan var runt sju så hon hade nog precis vaknat.

– Jag var uppe tidigt, mumlar jag och tar av mig skorna. Jag ställer undan dem och går in i badrummet. Jag duschar snabbt av mig och sätter på mig samma kläder jag har varje dag. Om jag skulle ha något annat skulle folk lägga märke till mig, jag vill smälta in, inte synas eller höras. Jag sätter upp håret i en hästsvans igen eftersom det får håret att se tjockare ut. Min syster sitter kvar i köket, men nu har hon ätit upp sin macka och har mobilen i båda händerna. Jag försöker ta mig upp på mitt rum utan att hon hör mig men jag lyckas inte.

– Ska inte du äta något Alma? säger hon och lägger ner mobilen. Jag vänder mig om och skakar på huvudet.

– Nej, jag hinner inte, säger jag och börjar gå igen.

– Okej, säger hon och sätter på sig sina hörlurar och börjar mima till en låt. Jag vänder mig om går upp på mitt rum. Där samlar jag ihop alla mina böcker jag behöver ta med mig, tar med det jag behöver inför simningen och går ner igen. Jag packar min väska, tar på mig mina ytterkläder och börjar gå till bussen.

Det var redan flera personer vid busshållplatsen när jag kom dit, min bästa vän Tyra satt på bänken och sms:ade med någon. Jag sjönk ner på platsen bredvid henne och petade till henne på axeln, hon hoppade till och stängde ner sin mobil innan jag hann se vem hon pratade med.

– Du skrämde mig, säger hon och puttar till mig.

– Haha, förlåt, säger jag och puttar tillbaka.

- Vet du vad jag gjorde i helgen? säger hon och börjar babbla på.

Jag blir tyst och lyssnar på när Tyra fortsätter prata om vad hon hart gjort i helgen, om vad hon ska göra på sommarlovet och olika killar hon tycker är söta. Jag låter alltid henne prata tills hon är klar och väntar på att hon ska fråga mig något, som hon visserligen aldrig gör dock. Hon fortsätter prata tills bussen kommer, vi går på och tar platser bredvid varandra. Hon börjar prata om någon kille hon träffade i helgen och jag slutar helt lyssna och börjar titta ut genom fönstret.

- Eller hur Alma? säger Tyra från ingenstans och jag rycker till.

- Va?

- Eller hur är det jobbigt att ha simningen direkt på morgonen när man knappt har vaknat Alma, säger hon lite irriterat.

- Umh ja kanske det, mumlar jag.

Bussen stannar utanför badhuset, vi tar våra väskor och går ut. Den största delen av vår klass sitter redan utanför badhuset och väntar på att kunna gå in. Vi går och sätter oss bredvid några av Tyras vänner, hon börjar prata med dem. Jag försöker komma på en ny anledning till att slippa simningen idag, men jag hinner inte hitta på något innan vår idrottslärare kommer och föser in alla i badhuset. Vi får varsitt band och alla tjejer går till vårt omklädningsrum för att byta om, men jag sitter bara där på bänken framför mitt skåp och väntar på att alla ska gå ut så att jag kan byta om ifred.

– Ska inte du byta om? frågar Tyra när hon är klar att gå ut.

– Jo, gå du jag kommer, säger jag. Hon springer ikapp de andra tjejerna och eftersom omklädningsrummet var tomt nu började jag byta om.

Jag stod och kollade på mig själv i spegeln en lång stund innan jag samlar modet för att gå ut till resten av klassen. Nästan alla har hoppat ner i vattnet och börjat simma när jag kommer ut så nästan ingen ser mig, förutom vår lärare förstås. Hon småspringer fram till mig.

– Där är du Alma! ropar hon högt nog för att flera andra skulle rikta sin uppmärksamhet mot mig.

– Skynda dig ner i vattnet nu och simma så långt du orkar, säger hon. Jag går mot kanten, men stannar och tvekar. Jag borde kanske strunta i det, gå tillbaka in i omklädningsrummet och få frånvaro istället. Men det är ett bra sätt att bränna kalorier utan att någon frågar eller tycker att det är konstigt, jag bestämmer mig för att hoppa i i alla fall.

Jag hoppar ner i vattnet och börjar simma, min kropp känns så lätt i vattnet, som att jag skulle kunna simma hur långt som helst. Jag tappade räkningen på hur många längder jag gjort och allt jag kunde tänka på var att jag måste simma mer, då och då lyfte jag upp huvudet ur vattnet för att fylla mina tomma lungor med luft och varje gång jag tittade ut över poolen hade antalet simmande personer minskat. Snart var det bara jag kvar i poolen, men det fanns fortfarande massa energi kvar i mig. Jag kan nästan känna hur kalorierna bränns för varje bentag jag tar.

Till slut piper vår lärare i sin vissla och säger att jag har simmat tillräckligt och att alla sitter och väntar på mig. Jag stannar och tittar upp mot läktaren. Hon har rätt, alla sitter där med uttråkade miner och kollar på mig. Jag simmar mot kanten och börjar klättra upp ur vattnet. Mina ben skakar och det är svårt att balansera på dem, men jag antar att det bara är mjölksyran som börjar kännas i benen. Men när jag är helt ute ur vattnet märker jag att allt verkar snurra runt omkring mig och min syn blir suddig. Jag känner hur mina ben viker sig och att jag börjar falla bakåt. Flera i min klass reser sig och springer fram till mig, men de hinner inte och det sista jag känner är min hur min kropp faller tillbaka ner i vattnet.

Jag vaknar upp i ett vitt rum, min mamma sitter bredvid mig och kramar en av mina händer. En lättnad sköljer över hennes ansikte när hon ser att jag vaknat, hon vänder sig om och ropar något till någon och min pappa kommer också fram till sängen.

– Åhh du har vaknat gumman! säger hon och kramar min hand ännu hårdare. Min pappa tittar henne över axeln och ler minst lika stort.

– Vi är så ledsna att vi inte märkte något, fortsätter hon och hennes ansikte ändras till en allvarlig min.

– Vadå inte märkte något, säger jag förvirrat.

– Att du var sjuk gumman, säger mamma och släpper min hand.

– Jag är inte sjuk, säger jag och försöker sätta mig upp, men jag är för svag och faller bara tillbaka på rygg. En sjuksköterska kommer in i rummet och ler åt det faktum att jag är vaken.

– Hej Alma vad bra att du är vaken, jag heter Karin och är din sköterska, säger hon med en glad röst.

– Vad menar ni med att jag är sjuk, säger jag och hör hur min röst skakar.

– Du har blivit diagnostiserad med en sjukdom som heter anorexia nervosa, säger hon med en allvarlig röst.

– Jag är inte sjuk, upprepar jag och tårar börjar bildas i mina ögon. Jag försöker ännu en gång att resa mig upp och den här gången lyckas jag krypa upp mot väggen. Tårarna rinner nerför mina kinder och hela jag skakar.

– Jag vill åka hem, säger jag och mamma kramar om mig. Karin går ut ur rummet, men kommer snart tillbaka med en bricka i händerna. Jag sätter mig snabbt normalt och torkar bort tårarna ur ansikte. På brickan står det en tallrik med pasta och köttfärssås och ett glas mjölk.

– Jag tänkte att du kanske skulle vara hungrig eftersom du har varit medvetslös i fyra timmar, säger hon och ställer ner brickan i mitt knä. Tanken på mat fick det att vrida sig i magen på mig.

– Vi måste gå nu gumman, vi kommer tillbaka ikväll, säger mamma och ställer sig upp. När både mamma och pappa har gått ut kollar jag upp mot Karin.

– Får jag äta ifred, säger jag, men det låter mer som en tyst viskning.

– Jag måste se till att du äter Alma eftersom symtomen på din sjukdom visar att du troligen inte gör det, säger hon med en allvarlig röst. Jag tar upp gaffeln och samlar ihop en liten tugga mat på den, men i sista stund ändrar jag mig jag kommer inte klara det, jag kommer bara bli tjockare. Jag släpper gaffeln och skjuter ner brickan bredvid mig i sängen.

– Jag är inte hungrig, säger jag tyst och tittar ner i sängen. Karin tittar bekymrat på mig och går fram till sängen.

– Ska jag ta ut maten och så väntar vi en stund med att försöka igen? frågar Karin med en mjuk röst. Jag nickar och hon tar brickan och går ut ur rummet.

Jag känner hur jag har blivit starkare och hur jag vill ställa mig upp. Jag går ut ur sängen och haltar mig fram till fönstret. Jag kommer aldrig komma härifrån, jag kommer alltid vara ett freak med en konstig sjukdom. Jag orkar inte mer upprepar jag medan jag långsamt öppnar fönstret.

När fönstret är öppet sträcker jag ut huvudet, det är långt ned, väldigt långt ned. Borde jag verkligen göra det? frågar jag mig själv, men varför inte. Ingen skulle ens märka att jag försvann, inget skulle förändras. Tyra skulle bara fortsätta sms med sin kille vid busshållplatsen tills bussen kom, mamma och pappa skulle bara äta frukost utan att tänka på att jag inte var där.

Jag måste göra det, jag tar ett djupt andetag och tar ett steg ut från fönstret.

Daga Eriksson, Kumla