14–3 firade tio år med Örebroseger – hyllades av Weinstock: ”Kommer alltid stå bakom dem”

Marcus Weinstock kunde pusta ut efter att hans Örebro till slut besegrat Malmö med 3–2, trots att gästerna hämtade upp 0–2.

– En oerhört tuff och tajt match. Roligt att spela, mycket närkamper. Kanske inte det mest skönaste och mest flytande matchen men mycket kamp. Det hade vi ställt in oss på och jag tycker att vi studsade tillbaka bra från Frölundamatchen, säger Weinstock.

Det var en enorm hetta på isen under i stort sett hela matchen med mycket gruff och känslor efter avblåsningarna. Weinstock menade på att Malmö var drivande i det.

– I första perioden så har vi bra kontroll, en fruktansvärt bra period. De känner väl att o md ska ha en chans att ta sig in i det så är det at tjafsa och ställa till saker för att få en annan matchbild. Det tycker jag väl inte att vi faller in i. Vi står upp bra.

Malmö kom ändå tillbaka till 2–2 men fick se sig besegrat efter att Sakari Salminen avgjort till 3–2.

– Vi har hittat en bra grupp där alla köper sina roller och krigar för varandra. Det är något vi kommer att fortsätta med hela säsongen. Vi ska växa.

Apropå att växa. Supporterklubben 14–3 fyllde dagen till ära tio år och hade jubileumsfirande. En som varit med under nio av dessa år är Marcus Weinstock som anslöt till klubben 2010. Om stämningen och tillströmningen på läktarna är det väldokumenterat vid det här laget. Men riktigt så som det är nu var det naturligtvis inte i början.

– Det går inte att jämföra. Det är som att jämföra division 2 med NHL. Det var inte en arena då. Det var en bunker där det regnade in. 14–3 har vuxit med oss kan man säga. Vi har vuxit tillsammans. Vi har tagit steg och de har tagit steg. Vi kommer fortsätta med det och vi vet att de också kommer göra det. 14–3 gör ett fantastiskt jobb att få med sig publiken. Så det var oerhört skönt att vi fick bjuda tillbaka med en seger.

Hur mycket betyder de för dig personligen?

– För mig personligen är ju helt enormt. Jag vet att jag har dem i ryggen alla dagar i veckan och jag kommer stå bakom dem oavsett vad som händer. Det här är klubben i mitt hjärta och jag är oerhört glad att ha dem i ryggen.

Marcus Weinstock och 14–3 har gjort en resa ihop. För stunden är Örebro bättre än någonsin men det har varit dagar det varit betydligt tuffare. Och med det i åtanke vill Weinstock skicka med en extra hyllning.

– Vi är oerhört tacksamma att de står där dag ut och dag in. Men framför allt att de stått ut med oss under de tuffa åren när det blåst snålt och vi legat pyrt till. Men ändå står de där och krigar.

Du får väl skicka med en hälsning till dem så här på tioårsjubileet.

– Ja, absolut. Stort grattis. Förhoppningsvis kommer det bli många år till.