16-åringen toppar skytteligan i division 1 efter nytt mål – under debutsäsongen: ”Trodde inte jag skulle få så mycket speltid”

Förra året öste hon in mål i F17-allsvenskan.

Men att Cornelia Karlsson, som är 16 år ytterligare en vecka, skulle kliva rätt in i seniorernas division 1 och fortsätta leverera var det nog ingen som hade väntat sig.

Men det är precis vad som hänt. ÖSK Söder-anfallarens satte fem i storsegern borta mot Telge och har sedan bara fortsätt att fylla på målkontot.

Ett borta mot Stuvsta senast, ett till hemma i 2–0-segern hemma mot Boo på lördagen.

– Jag hade en del lägen i dag som inte gick in också. Men skönt att jag fick in ett i alla fall, säger Karlsson.

Målet kom på en hörna i 82:a minuten – Anna Sandberg slog den, och Karlsson slog in bollen via ett motståndarben – och betydde 2–0 i matchen sedan anfallskollegan Isabelle Fredriksson 20 minuter tidigare tryckt in första målet.

– Vi startade ganska bra men tappade lite mot slutet av första halvlek. Vi gjorde det absolut bättre i andra, kom in med mer fart och bättre tryck och vann rättvist, säger Karlsson.

Efter att ha inlett säsongen med två inhopp har hon nu spelat från start i sex raka för ÖSK Söder som nu är fyra i tabellen med häng på andraplatsen.

– Jag hade absolut inte väntat mig det här när jag kom upp från F17-laget. Jag trodde inte jag skulle få så mycket speltid. Men det är fortfarande långt kvar och kan ändras från match till match, så jag fortsätter göra allt jag kan på träningarna för att få fortsätta spela, säger Karlsson.

Nästa lördag väntar bortamatch mot serieledande IFK Norrköping, ett lag ÖSK föll mot med 5–0 i svenska cupen i onsdags. En match där skyttekungen vilades.

– Vi får väl se om vi lärde oss något av den matchen. Vi är väldigt revanschsugna, säger hon.

ÖSK Söder –Boo 2-0 (0–0)

1–0 (59) Isabelle Fredriksson, 2–0 (82) Cornelia Karlsson.

Varningar, ÖSK Söder: – Boo: 1.

Domare: Ida Kellström, Örebro.

Publik: Ingen uppgift.