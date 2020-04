16 dagars semester – men ÖSK-backen tvingades stanna kvar i Örebro: ”Det är såklart frustrerande”

I slutet av mars kom beskedet från ÖSK att man permitterar all personal. Det ledde till att träningarna ställdes in under 16 dagar. Trots det fick vänsterbacken inte åka hem till familjen i London.

– Jag ville såklart hem och kolla till alla, men när jag kollade så fanns det inga flyg. Jag blev tvungen att stanna eftersom vi inte visste ifall jag skulle kunna åka tillbaka hit, säger han.

Hur kändes det att inte få åka hem?

– Det är en frustrerande tid för alla. Det är såklart frustrerande för mig här och för min de i London. Jag hade gärna åkt dit i några dagar, men som läget är var det rätt beslut att stanna.

Vad säger din familj om läget i London?

– Det är ganska annorlunda mot här. Det är många fler ställen som har stängt ner, bland annat är skolor och restauranger stängda. Det kommer väl nya uppdateringar snart, så vi får se vad regeringen säger.

Vad har du gjort under tiden här hemma?

– Det är inte mycket man kan göra. Jag har åkt ner till arenan själv och kört en del individuell träning. Annars är det inte mycket. Man får kolla Netflix och göra ingenting.

På måndag drar den organiserade träningen igång igen för ÖSK:s del.

– Det känns skönt att få komma igång och träna igen. Det är mitt jobb som jag älskar att göra. Det hade varit skönt att veta när säsongen ska dra igång så man har något att verkligen sikta mot, men det gäller att vara redo när säsongen väl drar igång.