18-årige debutanten mosade Besara – och sänkte ÖSK: "Han kör över mig totalt"

Det var i matchens 59:e minut, en hörna från höger.

Sebastian Larsson servade perfekt, bollen hårt och utåtskruvat in om området mitt framför ÖSK-målet, några meter från mållinjen. Där kom mittbacken Robin Tihi brakande, och nickade in 0–1.

– Jag står och ska nicka, och han kommer bakifrån och kör rakt över mig i ryggen. Sedan nickar han in den. Jag har inte hunnit se reprisen, men för mig är det en solklar frispark, och tränaren som sett reprisen säger likadant, konstaterar Besara.

Och tittar man på den reprisen är det ganska tydligt att Tihi först springer omkull Besara bakifrån, och sedan nickar bollen otagbart förbi Oscar Jansson i ÖSK:s mål.

– Vi har lägen i första som vi tyvärr inte gör mål på. Sedan gör de ett felaktigt mål. Om de inte får det målet så tror jag att resultatet blivit annorlunda. Man kanske är partisk nu, man jag kommer inte ihåg ett enda läge de hade innan det målet, säger Besara.

Se det omtalade målet nedan.

Och så var det. ÖSK började klart bäst. I 13:e minuten serverade Besara själv Jack Lahne i djupled, som ur vänstervinkel försökte knorra in friläget i bortre, men Jakob Haugaard i AIK-målet gjorde en riktigt fin räddning.

– Vi har tre bra lägen, Jack har det läget, Agon (Mehmeti) har två från nära håll. Det är klart att det blivit något annat av matchen om vi fått in ett ledningsmål. Nu är det tidigt på säsongen, och målen kommer att komma, säger Nahir, som var inblandad i flera fina situationer, särskilt i första halvlek.

Hur kändes det totalt sett, det var länge sedan ni spelade match, och du kom in sent i laget?

– Det kändes okej ändå, det var varmt i dag också. Men jag tycker att vi gör en bra prestation. Men det är klart att det märks lite, det blir en del löjliga misstag som man annars inte gör. Vi har inga träningsmatcher bakom oss, och vi måste lära oss att hitta varandra. Det gör man med lite tid. Det var en del sånt från båda håll idag.

Ändå skapade ÖSK några riktigt fina chanser, just genom att hitta rätt med löpningar och tajming i passningarna.

– Ja, vi har ett bra lag och skapar lägen, gör vissa grejer bra. Men det kommer att bli bättre när när vi får fler matcher i kroppen.

Efter Tihis ledningsmål jagade ÖSK kvittering, men den fetaste chansen dröjde till 89:e minuten, då inhoppande Robin Book drog till med ett mäktigt skott från bortåt 25 meter, som träffade överliggaren bakom en ställd Haugaard.

Bara ett par minuter efter det fick Jasir Asani kalasträff med vänstern, och 0–2 borrade sig in i krysset bakom en chanslös Oscar Jansson.

– Det känns jäkligt surt, jag var helt säker på att vi skulle vinna. Det är ett bra lag vi möter, men det blir en match som vi borde vinna med de chanser vi skapar.

Hur hämtar man igen sig nu, match igen på onsdag, Djurgården borta?

– Ah, man får sura en stund idag, komma tillbaka i morgon med ännu mer motivation, ännu hungrigare. Man kan inte gråta sig till vinster. Det är match igen om tre dagar, och vi får komma igen då.

De ekande tomma läktarna?

– Skittråkigt, men det påverkar oss inte så. Båda lagen ville ha en bra start på säsongen, och tyvärr gick det AIK:s väg.

ÖSK–AIK 0–2 (0–0)

Mål: 0–1 (59) Robin Tihi, 0–2 (92) Jasir Asani.

Varningar ÖSK: Andreas Skoovgaard. AIK: Ebenezer Ofori.

Domare: Martin Strömbergsson.

ÖSK: Oscar Jansson – Albin Granlund, Michael Almebäck, Andreas Skovgaard, Benjamin Hjertstrand (ut 74) – Jake Larsson, Nordin Gerzic, Simon Amin (ut 65), Jack Lahne (ut 84) – Nahir Besara – Agon Mehmeti (ut 74).

Avbytare: Kevin Wright (in 74), David Seger, Arvid Brorsson, Erik Björndahl (in 84), Gustav Leijon (mv), Robin Book (in 74), Johan Mårtensson (in 65).

AIK: Jakob Haugaard – Felix Michel (ut 75), Robin Tihi, Karol Mets – Bilal Hussein (ut 77), Sebastian Larsson, Ebenezer Ofori (ut 70), Saku Ylätupa (ut 82), Jasir Asani – Paulos Abraham, Henok Goitom (K) (ut 70).

Avbytare: Budimir Janosevic (MV), Per Karlsson (in 75), Enock Kofi Adu (in 70), Kolbeinn Sigþórsson (in 70), Stefan Silva (in 82), Robert Lundström (in 77), Rasmus Lindkvist.