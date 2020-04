19:00: Se Idol-Freddies livekonsert ►NA sänder direkt

I vanliga fall kanske man hade gått i väg någonstans och sett på en konsert, men på grund av restriktioner är detta inte möjligt. Men nu kan du se konserten hemma i soffan!

Vi på NA sänder live i samarbete med See us live, vilket är en nystartad streamingplattform som ska hjälpa örebrobaserade artister under coronakrisen.

Konserten sänds från Creative House lokaler.

Konserten med Freddie and friends går att se mellan 19:00-20:30.

Freddie and Friends

►Freddie Liljegren

Kom tvåa i Idol 2019. Där han bland annat framförde Ed Sheerans låt ”Thinking out loud” och ”Uptown funk” av Mark Ronson och Bruno Mars. Han är också 2019 års vinnare av Millencolin music prize. I dagsläget jobbar han med ny musik.

►Nadine Randle

Är en Örebrobaserad artist. Tidigare i år var hon i USA och uppträdde på en storslagen konsert med sin låt ”Merry go round”. Tidigare har hon sjungit från allt på fotbollsgalor till att vara en av huvudakterna på firandet av Örebro.

►Christoffer Hamberg

Är från Tibro och var med i Idol samtidigt som Freddie. Förra året fick han lämna i den sjätte fredagsfinalen. I programmet har Christoffer bland annat framfört och tolkat låten ”I’m still standing” av Elton John.

See us live

Grundare: Niclas Molinder och Fredric Öjebrandt från Creative House, Björn Lycklig Wallgren från Kulturaktiebolaget.

Plattform: Bland annat här på NA.

Facebook: See us live Sweden