19-åriga Emilia: ”Hans föräldrar hatar mig!” Här är familjerådgivarnas råd

FRÅGA: Vad ska jag göra för att hans familj inte ska hata mig?

Hej!

Jag och min kille har varit tillsammans i ungefär två år och för ungefär åtta månader sen blev jag gravid och var kluven på hur jag skulle göra!

När min kille berättade det här för sin mamma och pappa så blev det ett bestämt nej från deras sida, och han fick inte vara tillsammans med mig längre för att jag är en ”dålig person". De ville att han skulle lämna mig och försöka hitta någon ny!

Sedan dess har de verkligen HATAT mig. Jag har varken träffat dem eller hälsat på dem.

Det blev såklart inget barn på grund av allt det här, och jag kände också att varför ska mitt barn växa upp utan pappa, farmor, farfar, faster eller farbror. Det lät inte logiskt i mitt huvud och dessutom är jag väldigt ung (19).

Jag behöver hjälp, vill absolut inte att hans familj ska hata mig längre.

Emilia

SVAR: Han har hamnat mellan sina föräldrar och dig

Hej Emilia!

Vilken svårt situation du hamnat i. Din pojkväns föräldrar, ja flera i hans släkt, accepterar dig inte längre. Du upplever till och med hat från dem, efter att de fått veta att ni blivit gravida.

Det är svårt att leva i en relation där man inte känner sig accepterad av sin partners föräldrar. Om vi förstått dig rätt i brevet så har er kärlek överlevt trots att din killes föräldrar har förbjudit honom att träffa dig. Sedan åtta månader tillbaka har du inte träffat någon i hans familj.

Du berättar att du är väldigt ung (19 år), men att du och din pojkvän varit tillsammans i två år. Vi vet inte hur gammal han är, men får en känsla av att ni är ganska jämnåriga. Om han är över 18 år så ska han ha större utrymme att bestämma själv över sitt liv och sina val. Men det är ju också så att så länge man studerar på gymnasiet har föräldrarna försörjningsplikt. Av det skälet blir man ju fortfarande i en beroendeställning.

Ni blev gravida. Det blev ett svårt beslut att ta, behålla barnet eller inte. Din pojkvän vände sig till sina föräldrar. Kanske för att få råd och stöd. Vi funderar på vilka andra vuxna som du kunde vända dig till förutom till din kille och hans släkt? Har du någon du kan anförtro dig åt, som kan ge dig stöd? Du tog ett eftertänksamt och moget beslut. Vi hoppas att du hade stöd och hjälp i beslutet om abort och tiden därefter.

Det låter som att hans föräldrar blev rädda och valde att kräva att du skulle försvinna ur deras sons liv enbart för att de inte kunde hantera situationen. Kanske kände de skam för att deras son kunde bli pappa tidigt och valde istället att lägga allt ansvar på dig.

I deras värld vill de antagligen bara skydda sin älskade son och önskar honom troligen en blomstrande framtid, enligt deras mått mätt. De älskar sin son, men tar inte fullt ut in att ni har det gemensamt, kärleken till honom. Istället har det blivit en kamp om honom. Han har hamnat mellan sina föräldrar och dig. Det handlar inte längre om att ni blev gravida, utan de har bestämt sig för att hata dig och vägrar ge dig en chans.

”Jag behöver hjälp, vill absolut inte att hans familj ska hata mig längre”, skriver du.

När man är ett ungt par som ni två blir det ibland svårt att veta hur man ska duga till för både sin partner och sina egna föräldrar. Det finns fortfarande behov av deras råd och stöd i många livsfrågor.

Svårigheten blir att vi ofta blandar ihop detta med att ta råd från våra föräldrar, så att vi blir som barn igen och tror att de omedelbart även har rätten att ta beslut åt oss.

Resan mot att bli ett eget ”oberoende” kärlekspar är krokig. Som tips på vägen vill vi uppmuntra er att tala med era föräldrar om hur viktigt det är att ni får ta beslut själva, även om ni ibland behöver deras råd. Att ni båda pratar med era föräldrar om hur viktigt det är att de ser positivt på er partner, talar med dem om hur mycket ni tycker om och älskar denna. Att de får höra att de gör er ledsna och sårar så fort de talar illa om er älskade.

Föräldrar måste få veta sin plats. Ibland oroar de sig så mycket att de blir hårda och grymma i sina omdömen om ens partner. Då behövs det att din pojkvän själv förstår att sådana omdömen sårar, inte bara dig utan även honom själv.

Din pojkvän kan vara kluven inombords på grund av detta och behöver få tala med sina föräldrar för att känna sig hel. Just nu skäms han kanske inför dig, försöker att undvika att tala om sina föräldrar eftersom han vet att det är jobbigt för alla. Men han måste bli fri, ta sitt ansvar och stå upp för er.

Han tillåter inte sig själv att visa sin kärlek till dig inför sina föräldrar och inför dig skäms han för hur de behandlar dig och kan inte visa dig att de betyder mycket för honom.

Vi förstår att ha bra relationer är viktigt för dig och du vill jobba för och ta ansvar för att återförenas med din killes föräldrar. Det är ett alltför stort ansvar du lagt på dina axlar. Bär du det själv eller vill din kille samma sak? För det är ju faktiskt så att din kille har störst möjlighet att nå fram till sina föräldrar. Han kan visa sina föräldrar att du är viktig för honom.

Det är viktigt för en relation att det är ni som bär relationen och att den inte styrs av andra.

Vi hoppas att dessa tankar vara till hjälp för dig.

Familjerådgivarna

Har du också en fråga om kärlek och relationer?

Då är du välkommen att skicka den till familjerådgivarna hos Svenska kyrkan i Örebro, via formuläret på webbsidan svenskakyrkan.se/orebro/nyheter/fragespalten. Där hittar du även fler frågor och svar.

Svaren publiceras på Svenska kyrkans webbsida, och du får gärna vara anonym. Din fråga med svar kan också komma att publiceras i NA.

Familjerådgivarna svarar på ett urval av frågorna, men kan tyvärr inte ge personlig rådgivning. Du är välkommen att boka tid hos din närmaste familjerådgivare. På svenskakyrkan.se hittar du listan över alla orter där du kan få hjälp.

Om Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning i Örebro

►Erbjuder: Samtalsbehandling med familjer, par och enskilda med fokus på relationer. Personalen har psykoterapeutisk utbildning samt är utbildade i tros- och livsåskådningsfrågor. Alla samtal sker under tystnadsplikt.

►Drivs av: Svenska kyrkan i Örebro genom Örebro pastorats åtta församlingar.

►Adress: Svenska kyrkans lokaler på Storgatan 27 B i Örebro.

► Vänder sig till: Alla boende i Örebro pastorat, eller i någon av dess anslutna församlingar. Bor du i annan del av länet eller i övriga Sverige? Kika på Svenska kyrkans webbsida vad som erbjuds inom ditt eget pastorat.

►Kostnad: I Örebro kostar det 150 kronor per person per gång. Resten står kyrkoavgiften för, som betalas av Svenska kyrkans medlemmar. Kostnadsfritt för de under 20 år. Man behöver inte ha en kristen tro eller vara medlem i Svenska kyrkan.

►Webbsida: svenskakyrkan.se/orebro/individ-och-familjeradgivning