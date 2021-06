200 000 kronor till Mikrofonden: ”Vi är med och arbetar för ekonomisk inkludering”

Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse går in med 100 000 kronor i den sociala investeringsfonden Mikrofonden Mälardalen. Lindesbergs kommun går in med samma summa. Tillsammans får därmed Mikrofonden Mälardalen nu ett tillskott på 200 000 kronor via kommunen och Sparbanksstiftelsen Bergslagens satsningar.