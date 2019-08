21-åringen stor derbyhjälte efter segermål på tilläggstid: ”Mycket känslor som gick igenom kroppen”

Derbykänslorna infann sig från start på Grenadjärvallen där Rynninge tog emot Forward. Båda lagen krigar kring nedflyttningsplatserna och att snuva konkurrenten på poäng kunde bli guld värt i längden.

Knappt en minut in i matchen låg Forwards nye anfallare Izuchukwu Emeh i backen efter en rejäl tryckare i ryggen. Trots högljudda protester från Emeh friade domaren och satte standarden för matchen.

Lagen bytte målchanser hejvilt mellan varandra. Hade du sett derbyt på tv hade du kunnat tro att det var en ihopklippt video med höjdpunkterna från matchen. Så intensivt var det de första 15 minuterna.

Trots flera fina möjligheter åt båda hållen sken utdelningen med sin frånvaro.

– De hade övertaget men jag tycker ändå att det var jämt sett till målchanserna, säger Rynninge-anfallaren Tidjani Diawara.

Men det skulle inte dröja länge innan gästernas Emeh fick anledning att släppa den tidigare irritationen. På ett inlägg från Anton Renmark höll sig nyförvärvet framme och kunde stöta in bollen.

Dock skulle den nyvunna ledningen återgå till likaläge bara några minuter senare. Rynninge avancerade centralt och hittade ut till Haris Karahmet. På ett tillslag hittade han Tidjani Diawara i boxen som kunde skicka in 1-1. Ett resultat som stod sig halvleken ut.

– I paus sa vi att vi behövde bli lite mer aggressivare och vara lite mer på för det är derby så vi ska ut det och visa att det är det. Så bli tuffare och få mer fart på spelet var det viktigaste.

I andra halvlek var det länge Forward som hade möjligheten att skapa framåt. Framförallt genom fasta situationer och individuella prestationer från Josef Ibrahim. Men det var inte förrän när klockan passerat 80 minuter som matchen verkligen hettade till.

I den 81:a tryckte Rynninges Linus Jansson in 2–1. Men det blev avvinkat för offside. Och historien skulle upprepa sig bara tre minuter senare.

Ett inspel kom emot Rynninges Diawara som han såg ut att styra in i mål. Även det vinkades av för offside. 21-åringen själv var av en annan åsikt.

– Jag touchar inte bollen, därför tycker jag inte att det ska dömas bort, men domaren tyckte att jag störde spelet ändå.

I det skedet såg det alltså ut som att anfallaren snuvades på hjälterollen. Men han skulle få en chans till och det i matchens absoluta slutskede.

Hemmalagets Martin Springfeldt tog sig runt på högerkanten och skickade in bollen mot Diawara. Väl där var det bara att raka in 2–1 innan han slet av sig tröjan och stormade ut mot hörnflaggan med lagkamraterna i släptåg.

– Det var mycket känslor som gick igenom kroppen, så man får bjuda på det, säger 21-åringen om målfirandet som resulterade i ett gult kort.

Sett till matchbilden, tycker du ni förtjänade segern?

– Det tycker jag. Forward var bra men vi hade ändå två bollar i mål som blev bortdömda.

Rynninge IK–BK Forward 2–1 (1–1)

Mål: 0-1 (11) Izuchukwu Emeh, 1–1 (15) Tidjani Diawara, 2–1 (93) Tidjani Diawara

Startelva Rynninge IK: Andreas Carlström - Jens Arrby, Viktor Franssila, Mattias Florén, Linus Jansson - Martin Springfeldt, Jonathan Lundberg (Miran Abdulrahman in 80), Alexander Florén, Kristoffer Näfver (Viktor Hallin in 75) - Haris Karahmet (Sebastian Bichler in 63), Tidjani Diawara

Startelva BK Forward: Steffen Kraus - Anton Renmark (Jesper Åman in 87), Konrad Gustafsson, Zakariah Eplette, Christopher Alp - Kevin Johansson (Marcus Kanto in 70), Laurence Bell, Axel Wettéus, Josef Ibrahim - Adam Mohlin, Izuchukwu Emeh

Varningar: Josef Ibrahim (BKF), Kristoffer Näfver (RIK), Linus Jansson (RIK), Tidjani Diawara (RIK)

Domare: Robin Andersson