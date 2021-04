22-årige målvakten avslutar karriären – då hämtar Kumla Hockey ersättaren från Örebro: ”Riktigt bra första nyförvärv”

Det börjar röra på sig i Kumla Hockey och främst på målvaktssidan. Först stod det klart att kvalhjälten Jonathan Stålberg flyttar till Kalmar i hockeyettan södra.

Nu meddelar klubben att även den andra delen av årets tandem försvinner. Det eftersom att 22-årige burväktaren Jonatan Fornbrant väljer att avsluta karriären.

– Självklart tråkigt att lägga av, men jag har fått ett nytt jobb som jag vill satsa på och som kommer att göra det svårt att lägga ner den tiden som krävs för att spela hockey på den här nivån, säger han till klubbens Instagramkonto.

Men Fornbrant, som gjort tre säsonger i klubbens A-lag, kommer att bli kvar i föreningen och jobba i sportgruppen.

– Jättekul att få fortsätta hjälpa till runt laget då Kumla Hockey är föreningen i mitt hjärta.

Och där hann han inte vara länge innan det var dags att presentera säsongens första nyförvärv. Återigen handlar det om målvaktssidan och där hämtar klubben in William Kias som ersättare från Örebro Hockeys J20-lag.

– Skönt att första pusselbiten är på plats. William är en ung talangfull målvakt som vi tror mycket på under kommande säsong. Han är bra skolad i både Karlskoga och nu senast i Örebro. Ett riktigt bra första nyförvärv, säger Fornbrant.

Under fjolårssäsongen var Kias även utlånad till Lindlöven och Grums.

Kumla Hockeys truppbygge 2021/22

Målvakter: William Kias (Ny från Örebro Hockey J20).

Backar: –.

Forwards: –.

Utgående kontrakt: Hampus Dahlqvist, back, Jakob Johansson, do, Hampus Moberg, do, Rasmus Sandgren, do, Victor Sandin, do, Oliver Arle Östergren, forward, Edvin Ekström, do, Oscar Haglund, do, Isak Jonsson, do, Valter Lederud, do, Daniel Lindberg, do, Mikael Lindberg, do, Linus Lundberg, do, Victor Sand, do, Joakim Stjern Svensson, do, Oscar Svanborg, do, Victor Wänghult, do.

Utgående låneavtal: Hampus Rönning (back, Örebro), Jakub Zurek (back, Oskarshamn), Oscar Geschwind (forward, Örebro), David Harrysson (forward, Karlskrona).

Klara förluster: Jonatan Fornbrant (målvakt, slutar), Jonathan Stålberg (do, Kalmar), Dennis Walette (forward, Skara).