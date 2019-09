25 år efter Estonia försvann i djupet – Anders överlevde: ”Jag är oerhört lycklig över att jag fått gå vidare i livet”

”Ja, det kunde ju vara kul”. Det var Anders Erikssons spontana reaktion när hans kollega Dan Olsson föreslog en kryssning till Tallinn. Anders Eriksson arbetade som försäljningsingenjör på företaget Nobel elektronik i Karlskoga, han var 45 år gammal, en man mitt i livet med fru, dotter och bonusdotter.

Året var 1994 och Estland hade bara tre år tidigare förklarat sig självständigt från Sovjetunionen. Nu jobbade landet för fullt för att återknyta banden till Europa, och färjelinjen över Östersjön till Stockholm var symbolisk på flera sätt. Under 1860-talet hade den estniske sektledaren Juhan Leinberg profeterat att ett vitt fartyg skulle komma och ta med hans anhängare till det förlovade landet. Även om både sekten, som kallades för maltsvetianer, och Leinbergs förkunnelse snart föll i glömska skulle idén om det räddande vita skeppet leva kvar i estnisk folkmytologi. Kanske för att berättelsen passade så väl med verkligheten när Sovjetunionen ockuperade Estland 1940 och stängde alla sjöförbindelser västerut.

Men nu var det 90-tal och rederiet Estline körde mellan Tallinn och Stockholm, delägt mellan den estniska staten och det svenska bolaget Nordström & Thulin. Rederiet satsade stort på konferensresor, och erbjöd svenska arbetsgivare förmånliga priser för kryssning och dagvistelse i Tallinn. Det var två fribiljetter för att sälja in sådana konferensresor som Anders Erikssons kollega hade fått.

Båten hette M/S Estonia och skulle avgå från Frihamnen i Stockholm på kvällen måndag den 26 september. Tidigt på morgonen onsdag den 28 skulle båten vara tillbaka, och det passade bra för Anders hade kundmöten i Stockholmstrakten den dagen.

– Vi tog semester på tisdagen och jobbade i bilen på måndagen för att komma med färjan. På morgonen var vi framme i Tallinn och det var ordnat med sightseeing. Vi var i en grupp som hade fått biljetter på liknande sätt, det var personalfolk från olika företag. Vi blev väl omhändertagna av en värd från Estline som guidade oss runt och bjöd oss på mat. På eftermiddagen fick vi några timmar på fri fot och gick runt i Tallinn, berättar Anders.

Sent på eftermiddagen började de gå tillbaka mot båten och märkte då att det hade börjat blåsa ganska ordentligt. Väl ombord fick Anders och hans kollega Dan Olsson göra ett studiebesök på kommandobryggan.

– Då stampade det på rätt så bra, de hade lagt kursen och låg rakt mot vinden. De berättade att det skulle blåsa hårt, men att de hade dubbel bemanning på bryggan. Vi tittade runt lite och sedan gick vi ner för att ansluta till gruppen och äta smörgåsbord, säger Anders.

Nere i restaurangen pratade de med några kvinnor från ett företag i Södertälje som var oroliga över sjögången. De mindes passagerarfärjan Jan Heweliusz som bara ett och ett halvt år tidigare hade sjunkit i Östersjön med 55 dödsoffer som följd.

– Vi var väl lite halvkaxiga och sa att ni behöver inte vara oroliga, säger Anders Eriksson.

Jag tänkte "fan jag måste upp och se vad som händer".

Vid tiotiden på kvällen bröt han och Dan upp för att börja gå mot sina hytter och sova. De skulle jobba dagen därpå, och Dan skulle ända till Göteborg för möten. Både hade sina hytter på plan fyra i båten men på olika sidor. De sa godnatt, gick åt varsitt håll och det var det sista Anders såg av sin kollega.

– Jag försökte sova och det stampade på väldigt hårt. Man tittade ut genom hyttfönstret och det splashade upp rejäla vågor för att sedan bli en vågdal.

Ungefär vid midnatt hördes två kraftiga smällar.

– Jag tänkte ”fan, jag måste upp och se vad som händer”. Jag tog på mig byxor, skjorta och skor och gick ut i korridoren. Jag gick akteröver, det kom en krängning, jag fortsatte akteröver, kom till ankomsthallen och började gå upp för trapporna.

När Anders kommit nästan hela vägen upp till sjätte våningen började båten skaka och luta kraftigt åt styrbord. Anders bedömer att slagsidan låg på 25-30 grader och båten rätade inte upp sig igen.

– Framför ögonen såg jag en dryckesautomat som släppte från väggen och dunsade i och så började man höra nerifrån taxfreeshoppen på femte våningen hur det krasade ibland flaskor och allt vad det kunde vara. Jag tänkte: ”fasen, är det jag som står här?”

Anders fann sig dock snabbt. Han beskriver hur han fick ett slags tunnelseende när han fortsatte upp för trappan och ut på sidodäcket. Många andra människor försökte också ta sig ut den vägen, men Anders minns inga ansikten. Ute på däck hittade han ett skåp med flytvästar som han börja riva ut innan han själv tog på sig en.

– Det kom väldigt mycket människor och jag kände mig trängd. Jag ville liksom ha utrymme omkring mig. Jag drog mig föröver och hamnade bakom kommandobryggan, säger Anders.

Det var som att hamna i en tvättmaskin

Vid det här laget hade Estonia lagt sig nästan helt på sidan och kommandobryggan stod lodrätt ner i vattnet. Själv stod Anders nu med ytterväggen som golv och såg det svarta, upprörda havet komma allt närmare. Han hoppade.

– Det var kaos till tusen. Många tror att det suger när en båt sjunker, men det är snarare tvärt om. Vattnet måste ta vägen någonstans, det kommer upp, kaskader av vatten, det var som att hamna i en tvättmaskin, säger Anders.

Estonia sjönk på mindre än en timme, och fartyget utrymdes inte på något organiserat sätt. Livbåtar och livflottar hamnade uppochner i vågorna.

– Mitt i kaoset kände jag plötsligt att jag hade ett jättebra tag i några linor och huvudet över vattnet. Jag hade kastats in i en uppochnervänd livflotte och fått tag i en av linorna i botten. Då insåg jag att jag levde, att jag kunde röra mig, att jag skulle hem. Någon måste hjälpa oss, det kunde inte gå obemärkt förbi.

Ovanpå flotten hade tre estniska män också lyckats ta sin tillflykt. Anders övervägde att försöka ta sig upp till dem men tänkte sedan att det var bättre att hålla fast vid det han hade. Det blåste mellan 12 och 20 sekundmeter, flotten åkte upp och ner på vågorna, och så blev det tyst.

– Jag såg inte när båten sjönk. När den försvunnit var man i vågorna bara, säger Anders.

Efter ett par timmar i den halvt vattenfyllda flotten började det ljusna på himlen. Anders lyckades sätta sig gränsle över flottens uppochnervända takstol.

– Plötsligt kommer det ett jättedån över oss, då är det en helikopter där. Jag skrek som en besatt att jag var därunder, och det hade de inte glömt, de talade om det för ytbärgaren som kom ner. Efter en stund kände jag att någon var på flotten och slog, det var ytbärgaren som försökte lokalisera var jag låg någonstans. Sedan gick han åt sidan och tog kniven och skar upp botten. Jag såg att det blev ljust, han skar väl i två snitt och så lyfte han på fliken och tittade in. Då kände man att vi var räddade. Det var ett märkligt starkt ögonblick, säger Anders.

Ytbärgaren var en 20-årig värnpliktig från F15 i Söderhamn, som deltog i räddningsinsatsen med en helikopter.

– Det första jag fick av honom var en stor kram. Så trädde han selen över mig och så åkte vi upp. Det var otroligt att få komma upp och få värme, och få prata. Man kände sådan oerhörd tacksamhet. De är ju faktiskt ute och sätter sina liv på spel, det är inte helt riskfritt för dem heller.

Ytbärgarna från Söderhamn räddade totalt sex personer den gången och flög in dem till en försvarsanläggning på finska Utö. Där fick de vila i logementen och möjlighet att ringa hem. Efter vidare transport för läkarundersökning på Åbo universitets centralsjukhus fick Anders resa hem till familjen i Karlskoga.

Så dags stod det klart att han hade överlevt en av 1900-talets värsta fartygskatastrofer i Östersjön. Sammanlagt dog 852 människor och endast en dryg tiondel av de ombordvarande, 137 personer, överlevde. De flesta döda var svenskar, däribland hans kollega Dan Olsson. Anders har dock aldrig plågats av det som kallas survivor guilt, den överlevandes skuld.

– Jag har inte tagit det på det sättet. Jag är oerhört lycklig över att jag har fått leva och gå vidare i livet. Det var några ögonblick i vattenkaoset då jag kände att det inte var så märkvärdigt att drunkna, men nu gjorde jag inte det. Det finns inga ”om”, det är en realitet och går inte att ändra på. Det finns inget annat scenario.

Inte heller fick han några större psykiska men efter händelsen. Värre har det varit med den svenska statens behandling av anhöriga och överlevande. De döda skulle först bärgas, sedan utlystes gravfrid och vraket skulle täckas med betong. Sedan stoppades det också efter motstånd från anhöriga.

Att regeringen hellre ville täcka över vraket än reda ut orsakerna till haveriet ännu en gång har gett näring åt konspirationsteorier. Många anhöriga har haft svårt att sätta punkt, och för Anders är det obegripligt att de omkomna inte bärgades ur havet.

– Om Göran Persson hade sagt att de döda i Tsunamin 2004 skulle förbli i Thailand och att man skulle göra en massgrav så hade det blivit revolution i Sverige. Bussen i Sveg ligger inte kvar i diket, till och med DC3:an som sköts ner 1952 har de tagit upp. Det går inte ihop för mig, hur man kunde göra det så bakvänt, säger han.

Anders blev änkling 2013 och sedan fem år tillbaka bor han i Sonö utanför Edsbro med sin nya fru. Han är pensionerad och ägnar sig bland annat åt musik i rockbandet String Tones, där han sjunger och spelar gitarr.

Rederiet Estline hämtade sig aldrig efter Estoniakatastrofen och gick i konkurs år 2001 med 90 miljoner kronor i skulder till den estniska staten. Svenska Nordström & Thulin drog sig ur samarbetet redan 1998 eftersom de inte ville förknippas med katastrofen.

Bakgrund

► Den 28 september 1994 sjunker passagerarfärjan Estonia i Östersjön. 852 personer dör, av dem är 501 svenskar. Lindesberg är en av kommunerna som drabbas allra hårdast. 33 personer som arbetar i skolkök och på äldreboenden omkommer i vågorna.

► Det är på kvällen den 27 september som Estonia lämnar hamnen i Tallinn för att åka mot Värtahamnen i Stockholm. Under natten blir vädret allt sämre, det blåser kraftigt och vågorna går höga. Strax före midnatt hör en vakthavande matros ett kraftigt ljud. Det är bogvisiret som bryts loss och stora mängder vatten forsar in på bildäck. Fartyget börjar luta och 22 minuter över midnatt skickas det första nödanropet ut till båtar i närheten. Men det är redan för sent.

► En halvtimme senare sjunker Estonia till botten. Det är bara 137 personer som lyckas rädda sig, de flesta är män i åldern 20 till 40 år. De som hamnar i vattnet klamrar sig fast vid livbåtar och kan plockas upp av räddningshelikoptrar och de båtar som kommer till undsättning.

► Det dröjer innan katastrofens omfattning står klar. Anhöriga samlas vid färjeterminalen på morgonen den 28 september och väntar på besked. Det kommer först en rad motstridiga uppgifter och det tar tid innan man får veta hur många som har överlevt, eller drunknat.

► Förutom den enskilda sorgen blir det här också ett nationellt trauma. Många vill att kropparnas tas upp och båten bärgas, allt för att kunna begrava sina anhöriga och också få svar om varför Estonia sjönk. Den tillträdande statsministern Ingvar Carlsson går ut dagen efter olyckan och lovar att alla ansträngningar måste inriktas på att Estonia bärgas. Men så blir det inte.

► Sverige, Estlands och Finlands regeringar bestämmer att Estonia ska ligga kvar på botten och utlyser gravfrid över platsen. Istället för att ha en grav att gå till sätts minnesmonument upp på en rad platser i Sverige, bland annat i Lindesberg.

► En haverikommission tillsätts och i december 1997 kommer rapporten som slår fast att Estonia byggdes med för klent bogvisir och att färjan höll för hög fart i det dåliga vädret.

► Den här rapporten kritiseras för att ha brister och flera anhörigföreningar och sjöfartsorganisationer kräver en ny utredning.

► Än idag, 24 år efter olyckan, förs diskussioner om bärgning. Det finns också en rad teorier om varför Estonia sjönk.