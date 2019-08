49-åringen tog sin första individuella SM-medalj – då blev det guld under Segersjödagarna: "Kommer nog vara odräglig i bilen"

Under helgen anordnades Segersjödagarna. SM i fälttävlan där det är tre olika moment, dressyr, banhoppning och avslutades under söndagen med terrängritt. Efter det tre momenten var det Henrik Adnevik från Båstad som kunde kamma hem guldmedaljen för seniorerna.

– Just nu känns det ganska bra faktiskt, och bättre och bättre nu när det börjar smälta in lite, säger en skrattande Henrik Adnevik.

Inför den avslutande terrängritten låg Henrik på en femteplats. Men väl i terrängritten var 49-åringen felfri.

– Jag tänkte att man får göra det man kan och fokusera på sitt eget, man kan inte göra så mycket mer. Göra det bästa utifrån förutsättningarna och göra det felfritt var målet. Hästen var jätteduktig på alla tekniska svårigheter, han var verkligen jätteduktig. Det var ju inte bara upp till mig utan det var flera duktiga ekipage men den här gången höll det hela vägen.

När han tog sig in i mål som etta var det fyra ekipage kvar som skulle ta sig runt banan. Under tiden fick Henrik stå och vänta, men nervositeten var under kontroll.

– Jag funderade inte så mycket. Jag var mest bara glad att jag lyckades så bra som jag gjorde och väldigt stolt över min häst, tänkte inte så mycket på det.

Av de fyra återstående ekipagen var det ingen som tog sig runt felfritt och Henrik kunde titulera sig själv som svensk mästare.

Det var många av ryttarna som hade svårigheter på terrängen. Flera hade för många stopp och fick inte rida klart, och det var speciellt vid ett av vattenhindren som många hade problem.

– Jag tycker ändå det var en bra nivå på banan. Vi behöver ha en sån här nivå för att vi ska utvecklas och bli bättre. Jag tycker absolut inte att det var för svårt, vi får hem och öva bara.

Vad är du mest nöjd med tävlingsmässigt?

– Vi har haft problem med dressyren så vi var väldigt spända inför den. Jag är jätteglad att vi lyckades så bra med den som vi gjorde. Sen gillar jag fälttävlan för terrängens skull och den var helt fantastisk.

Henrik har sedan tidigare två medaljer, de gånger har det blivit silver i lag-SM. Guldet blev därmed hans första individuella medalj och det första guldet.

– Jag har två SM-silver i lagtävlingar, nu senast gick det inte hela vägen. Vi ska kämpa på här med träningen så får vi se till att ta det där guldet så småningom. Det är något speciellt det här med att tävla i lag. Delad glädje blir roligare. Även om det är klart att det är känns ganska bra också. Jag kommer nog vara odräglig i bilen på vägen hem, väldigt dryg, säger Henrik Adnevik med ett skratt.

Hur tycker du helgen har varit?

– Jättebra verkligen, dom är superproffsiga här. Allt från smått till stort. Vi kommer verkligen tillbaka. Jag har varit här tidigare, jag kommer inte riktigt ihåg hur många gånger. Dom utvecklar evenemanget hela tiden och det är definitivt en tävling man skriver upp i kalendern tidigt på året. Man ser också på antalet starter hur bra dom gör det.