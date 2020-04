5 333, 1 115, 24 och 43 – så var Örebro Hockeys säsong i siffror

26

Luleå hade 30, Skellefeå 27 och Örebro 26. Siffrorna markerar antalet trepoängare för säsongen, där Örebro alltså har 26 stycken i bagaget.

Antalet är tio fler än förra säsongen, och flest trepoängare för Örebro genom tiderna.

5 333

Över 5 000 personer letade sig i snitt till Behrn Arena under säsongen som gick. Det exakta snittet för hemmamatcher låg på 5 333 personer, något som gjorde att Örebro hamnade nia i publikligan i SHL. Det var 155 fler än förra årets snitt som låg på 5 178.

684, 227, 8 och 9

Att Örebro Hockey hade många utvisningsminuter på statistikraden har knappast undgått någon. Totalt hade de 684 minuter i utvisningsbåset under säsongen, en siffra som gjorde laget till klar etta i SHL.

Av dessa var 227 stycken två minuter, 8 stycken var på fem minuter och hela 9 matchstraff. Samtliga siffror innebar förstaplatsen i SHL i respektive kolumn.

98

Utvisningskung kanske inte är en smickrande titel, men i år går den till Joonas Rask. Han var den mest utvisade spelaren i hela SHL under året som gick.

19

Flest mål i Örebro den gångna säsongen gjorde Ryan Stoa. Totalt 19 fullträffar kunde han samla ihop under 52 matcher, något som gjorde Stoa till den tredje bäste målskytten i hela SHL, en plats han fick dela med Färjestads Gustav Rydahl, HV:s Linus Sandin och Brynäs Greg Scott.

22:58 och 22:07

Två spelare i Örebro hade väldigt mycket istid den gångna säsongen. I snitt var Kristian Näkyvä på isen under 22:58 minuter per match och Robin Salo var på isen nästan lika mycket, 22:07 per match.

Näkyväs istid lade honom på en tredjeplats bland de med mest istid per match i SHL och Salo på en femteplats.

52,21

Det var Örebros corsiprocent och också den tredje bästa noteringen i ligan. Bara Frölunda (53,40) och Djurgården (53,07) hade bättre.

Förklaring: Corsi är en uträkning på hur stor procent av den totala mängden skottförsök ett lag har, eller på spelarnivå; hur många skottförsök ett lag har när spelaren är inne på isen.

1 115

Dominik Furch hade en toppensäsong i målet, och var den målvakt som räddade flest puckar av alla. Totalt stoppade han 1 115 puckar under säsongen, 141 fler än tvåan Oscar Alsenfelt, Malmö.

100

Han räddade många puckar, men Furch släppte också som enskild målvakt in flest av alla under den gångna säsongen. Anledningen går tydligt att läsa ovan, då han hade överlägset flest skott på sig och dessutom stod i mål i 46 av de 52 seriematcherna.

24

Nästintill hälften av matcherna som supermålvakten Dominik Furch stod i mål, vann Örebro för säsongen. En fin siffra, där han får samsas med Skellefteås Gustaf Lindvall om andraplatsen, när Luleås Joel Lassinantti tog 27 vinster under året som gick.

43

Flest poäng i Örebro den gångna säsongen gjorde Mathias Bromé. Totalt blev det 43 poäng fördelat på 17 mål och 26 assist på 52 spelade matcher.

133

Mathias Bromé och Ryan Stoa har spelat ihop hela säsongen i varje match, antingen med Sakari Salminen eller Shane Harper som tredjelänk. Dessa fyra spelare har också gjort flest poäng i laget. Tillsammans fick de ihop 133 poäng.

896, 52,46 och 470

Christoper Mastomäki var under säsongen som gick tekningskungen i Örebro. Totalt tog han 896 tekningar, och ramlar in som fjärde mest frekventa tekare i ligan.

Av dessa 896 vann han 52,46 procent, alltså 470 vunna tekningar under säsongen.

15/3 13.22

Det exakta datumet och tidpunkten då Svenska Ishockeyförbundet officiellt gick ut med att säsongen är över som följd av coronavirusets framfart. Örebro fick packa trunken och gå på semester, istället för att spela åttondelsfinaler. Modo och Väsby anmälde ärendet till riksidrottsnämnden, som avslog, och säsongen stängdes därmed officiellt under förra torsdagen.