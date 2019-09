50 år sedan dödsbeskedet – men Ulla Norrie glömmer aldrig sin idol Josh White: ”Snälla, lova att du påminner alla där ute om honom!”

På köksbordet ligger ett kuvert fyllt av bilder och minnen av Josh White. Den 5 september har 50 år passerat sedan han avled, men i Ulla Norries minne är han i allra högsta grad levande.

– Han var gudomlig på att spela, hade en helt annorlunda teknik än andra gitarrister.

Försiktigt håller hon upp ett urklipp från en gammal Nerikes Allehanda. En tv-recension.

– Kolla här: "White bättre än Hörnan”. Det här var efter att han varit med i "Hylands hörna". Han var väldigt omtyckt i Sverige.

Ulla berättar om den där sommaren 1969. I en hel vecka skulle Josh White uppträda varje kväll på Gröna Lund i Stockholm, och hon bestämde sig snabbt för att göra slag i en gammal dröm. Hon skulle be Josh White att lära henne spela på sitt sätt!

– Jag var 34 år då, och gift tonårsmamma. Jag jobbade på Komvux, och hade hand om elevintagningen – men ändå tog jag ledigt den där veckan, tog min gitarr och åkte upp till Stockholm.

För att förstå den där pockande känslan hos Ulla, måste vi backa bandet och gå tillbaka till hennes barndom.

– Jag är född och uppvuxen i Örebro, med en far som spelade gitarr. Tidigt fick jag en gitarr i näven, och började ta gitarrlektioner.

När hon första gången fick höra Josh White förändrades allt. ”Jag vill lära mig spela som han”, konstaterade hon för sin gitarrlärare som inte kunde annat än bolla tillbaka önskemålet: ”Det går inte. Då måste du lära dig av Josh White.”

Sagt och gjort. Nu skulle det äntligen ske. Efter den första kvällens spelning stegade Ulla fram till en man intill scenen på Gröna Lund.

– Jag sa som det var, att jag behövde träffa Josh White. ”Vänta, ska du få prata med en kille”, blev svaret – och fram kom en Bengt Ohlson.

Den där Bengt visade sig vara fotograf, men framför allt kunde han berätta för Ulla att det var hemma hos honom och hans fru i Farsta som Josh White skulle bo under sin vecka i Sverige.

– Så dagen därpå blev jag bjuden dit på besök. Jag tog min gitarr och åkte till Farsta, och där i vardagsrummet satt han!

Hon berättar hur han visade sina onda naglar, som på grund av hans spelteknik tog mycket stryk.

– Han förklarade att han behövde spara händerna inför kvällens framträdande, men att ”nu vill jag höra dig!”.

Ulla skrattar åt minnet.

– Ja, för jag hann inte många ackord förrän han avbröt mig: ”Let me show you”.

I en hel vecka, kväll efter kväll, stod Ulla Norrie i publiken på Gröna Lund – och efter varenda spelning stegade hon fram med en blombukett.

– Jag hade alltid blommor med mig, som ett tack. Vi träffades varenda kväll, och han visade mig sitt sätt att spela. De var ett sällskap som gick till Strands veranda varje kväll, och dit hängde jag med.

Hon poängterar att det aldrig handlade om romantik.

– Visst var han stilig, och visst hade han en svans av jäntor efter sig. Men jag hade inga såna tankar om honom, och det tyckte han nog var lite kul!

Två veckor efter att Josh White rest hem till USA kom beskedet:

– Det var en tidig morgon, och på radions nyheter berättade man att den kände artisten Josh White avlidit i en ålder av 54 år på grund av hjärtproblem. Jag blev så ledsen och chockad, att jag helt slutade spela under en lång period. Jag tappade hela gnistan. Men jag kom igång igen.

Hon reser sig upp från köksbordet, och går iväg för att hämta gitarren.

– Nu var det några år sen sist. Jag har inte spelat så mycket sen vi flyttade från huset i Nora – jag vill inte störa grannarna i lägenheterna här intill.

Hon greppar vant om gitarren och slår några ackord.

– Vänta!

Hon försvinner på nytt. Ur tystnaden hörs snart bluesiga toner från en dator i hallen.

– Det här klippet har jag hittat på Youtube. Den här låten kan jag inte höra nog av!

Vi lyssnar en stund.

”The blind man stood on the road and cried.”

– Det är så otroligt sällan man hör något om Josh White nu för tiden. Snälla, lova att du påminner alla där ute om honom!

Tack vare Ulla Norrie är uppdraget nu utfört.

