60 års väntan – målkalas när Vretstorp avancerade i seriesystemet: "Fest hela natten lång"

För 59 år sedan tog Vretstorp klivet upp i division tre. Bara två år senare, 1962, var de tillbaka i fyran. Under lördagen blev de klara för avancemang efter en solklar vinst hemma mot tabelltvåan Sturehov.

– Det är en sjuk lättnad. Är fantastisk glad att vi lyckas förmå så här bra spel den här matchen. Det var mycket nerver och otrolig laddning inför den här matchen, men vi visar verkligen att vi är värda det här. Det är alltid roligt att skriva historia, säger tränaren Dennis Fransson.

Hur var stämningen inför matchen?

– Det var nog mest jag som var nervös, killarna var sansade. Vi hade en tydlig matchplan och följer den riktigt bra. Sjukt stolt över killarna, ruskigt bra.

Det dröjde inte länge innan hemmalaget Vretstorp kunde inleda målskyttet. Redan efter tio minuter kunde Robin Ingvarsson skjuta in matchens första mål. Tio minuter släppte det ordentligt, 2–0 i den 20:e, 3–0 i den 21:a och 4–0 i den 24:e, målen signerade Jerry Wiberg, Markus Moore och Ante Jälevik. Anton Weman skulle även han hinna skriva in sig i målprotokollet i den 43:e minuten när han lobbade in 5–0.

Sturehov skulle också hinna få in en reducering när Isac Eklöf sköt in 5–1 precis innan halvtidssignalen.

– Det är klart att det är skönt att ha den ledningen innan andra halvlek ska börja. Jag tycker inte att dom var helt ofarliga. Även fast jag tycker vi hade bra kontroll på matchen fick dom in ett psykologiskt mål där på slutet.

Hur gick pratet i halvtid när ni hade en stor ledning?

– Det var positivt snack, bara fortsätta att köra på. Vi tänkte 0–0 hela tiden och att vi skulle vinna nästa boll hela tiden. Jävligt skönt faktiskt.

Att Vretstorp skulle göra mycket mål var inte helt oväntat. På de 21 spelade matcherna i år har laget gjort hela 93 mål, släppt in 25 och har därför plus 68 mål.

– Det är grymt. Vi spelar en rolig och attraktiv fotboll. Vi har mycket bollinnehav men skapar också otroligt mycket målchanser. Sen har Anton, Jerry och Hampus där framme varit ruskigt jävla bra. Hampus och Robin på mitten har varit sanslöst bra framåt och sen har vi våran backlinje och Markus som är sagolikt bra bakåt.

Straff till Vretstorp i den 55:e minuten vilket betydde 6–1, direkt efter kom även sjuan och åttan. Sturehov lyckades sen göra 8–2 och 8–3 men på avsparken efter fastställde Anton Weman matchen med sitt 9–3 mål, hans tredje mål för matchen och 23:e totalt för säsongen.

Klara för division tre, men mycket längre än den här säsongen vill tränare inte tänka än.

– Nu tar vi det här först och firar lite. Sen ska jag ta ett snack med killarna och se vad vi har att jobba med inför nästa år. Men det känns riktigt roligt att föreningen får ett upplyft och det är dom värda. Vi har kämpat för det här i några år och äntligen lyckas vi, det känns otroligt bra.

Vad betyder det här för föreningen?

– Det är jätteviktigt, att kunna behålla dom spelarna vi har här och sen locka duktiga spelare från sydnärke. Ett steg i rätt riktning.

Vretstorp har en match kvar i serien, då väntar tabellåttan Lillån på bortaplan och sedan ska de ta emot ÖSK hemma i distriktscupen. Men först ska det såklart firas.

– Nu blir det nog fest hela natten lång tror jag. Det är så jävla roligt, vi förtjänar det här tycker jag.

Vretstorps Jerry Wiberg gjorde sitt första a-lagsmatch som 14-åring. I anfallarens 12:e säsong har han varit en starkt bidragande faktor till årets målkavalkad. 22 mål enligt statistiken, ett par färre enligt han själv.

– Det var egentligen bara 18 inför den här matchen. Jag gillar inte att ta dom målen jag har fått, det har varit några halvgrötiga chanser. 18 räknar jag och sen är det 19 assist, det har stämt otroligt bra för mig. Det är lagets förtjänst, jag hade aldrig kunnat göra det utan dom. Alla jobbar stenhårt vilket öppnar ytor för mig, det har varit ett sjukt roligt år.

Vretstorp har varit med och kvalat upp till trean förr men inte riktigt lyckats, fören nu då.

– Otroligt roligt. Man har varit så nära, jag har varit med och kvalat men det har inte gått hela vägen. Nu får vi äntligen göra det, det är så skönt.

Wiberg menar att det kan bli lite lugnare än vad tränaren Dennis Fransson sa, kanske.

– Det blir lugnt, det är Fortet på tv ikväll så hem och dricka lite vatten. Nej vi får se, några grabbar kanske tar sen en öl eller två.

Dennis sa fest hela natten lång?

– Jag vet inte, det är en match kvar, avslutar Wiberg med ett skratt.

Vrestorps IF–IK Sturehov 9–3 (5–1)

Mål: 1–0 (10) Robin Ingvarsson, 2–0 (20) Jerry Wiberg, 3–0 (21) Markus Moore, 4–0 (24) Ante Jälevik, 5–0 (43) Ante Jälevik, 5–1 (45) Isac Eklöf, 6–1 (55) Jerry Wiberg straff, 7–1 (57) Anton Weman, 8–1 (60) Gustav Filip Emanuel Larsson, 8–2 (71) Isac Eklöf straff, 8–3 (75) Erik Anfelt, 9–3 (76) Anton Weman.

Varningar, VIF: Anton Weman, Jonathan Pettersson, Daniel Ojara, Robin Ingvarsson. IKS: Oskar Öhberg.

Publik: 320

Domare: Filip Ernkrans