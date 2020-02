616 allsvenska matcher på skadelistan: "De är ett fundament för oss – så är läget för skadade veterantrion

Johan Mårtenssons ljumskskada är lindrigare än befarat men den landslagsmeriterade mittfältaren ansluter ändå till en kvartett veteraner som ÖSK har på skadelistan just nu.

– De är ett fundament för det vi vill bygga under 2020 och just nu är de inte med, säger ÖSK-managern Axel Kjäll.