64-åringen vann ”juniorchansen” i Fornabodapremiären: ”Ännu en skrivbordsprodukt som inte hamnat rätt”

Rubrikerna

Tummen upp: U.B.Cool höll överraskande lätt upp sitt innerspår bakom bilen vilket inte är lätt på Boda över kort distans. Carl Philip Lindblom såg sedan ruskigt nöjd ut hela vägen bakom jättelampan. Sjuåringen var aldrig i förlustfara och sättet han stegade undan på var läckert att skåda, segern sa inte så mkt men intrycket när valacken tog årets första seger gav mersmak.

Tummen ner: Regeln måste vara fel då 64-årige Carl-Erik Lindblom får deltaga i ”Juniorchansen” som man inte ens får lira på … Calle vann med Dansa som han resolut forcerade till spets dryga varvet från mål med. Som i fornstora dar höll Lindblom igång hela vägen hem och stoet avlade maiden på ett säkert vis. Dessa lopp ska väl vara till för yngre förmågor, ännu en skrivbordsprodukt som svensk travsport inte hamnat rätt med …

Trivs i ledningen och med Lukas: B.T's Viclando trivs i ledningen och tog sin fjärde seger från den positionen (tio segrar totalt i karriären). Nioåringen trivs med Lukas Svedin som har 3 av 8 bakom valacken som travade 1.14,5 sista varvet och vann lätt då Svedin drog alla växlar på honom.

Värmningen: Danois Simoni blåste upp sig duktigt i sina bakvarv i uppvärmningen och såg oslagbar ut. Jimmi Ehlers körde på säkerhet bakom startbilen och gled sedan säkert till spets i tidigt skede med valacken. 1.15,9 sista varvet joggade hästen med lätthet och levde verkligen upp till sin uppvärmning! Hemmahästen tog årets första seger med sparat och lär vinna många fler lopp under säsongen, detta är ingen breddloppshäst …

Äntligen en seger: Raw Data hade innan starten denna lördag gjort 40 starter och inte vunnit travlopp. Stoet kunde trots dubbla tillägg vinna lätt med Andre Schiller. Märkligt att femåringen var segerlös innan denna start, hon är inte typen som känns ovillig, lirarna var med på noterna. Sällan en segerlös travare ger 53 för tian från dubbla tillägg i sin 41:a start.

Bara bäst: Favoriten Glory Days vann trots dödens, här visade körande Camilla Svahn prov på kyla. Hästen galopperade i en bilprov, men Svahn lät hästen sköta sig själv i loppet och lunkade fram med henne till utvändigt ledaren. På ett säkert vis via 1.18 sista varvet blev det seger, detta var Camillas första seger sedan 2014 och stoets första triumf i livet.

Värt att notera: Ett nytt spännande samarbete mellan sommarbanorna Fornaboda och Årjäng kan vi berätta om. Vinnaren i Bergslagsloppet som avgörs på Boda onsdagen 7 juli får ett wildcard till Årjängs Stora Sprinterlopp lördag 17 juli. Kul och positivt initiativ som förhoppningsvis lockar ett ännu starkare startfält till årets mest penningstinna race på Fornaboda.

Resultaten

V5-fakta

Rätt rad: 2-10-5-8-4.

5 rätt: 672 kronor.

Omsättning: 158 377 kronor.

Antal system: 4 980.

V4-fakta

Rätt rad: 12-4-1-2.

4 rätt: 191 kronor.

Omsättning: 331 670 kronor.

Antal system: 7 021.

V3-fakta

Rätt rad: 5-8-4.

Utdelning: 288 kronor.

Lopp för lopp

Lopp 3: 1) 12.Raw Data (Andre Schiller), 18,6 (5,35) 2) 11.Gazelle de Viette, 19,5 (7,65) 3) 9.Select Dream, 19,7 (19,34) 4) 14.Lilltösen Launcher, 19,0 (28,85) 5) 10.No Ending Dream, 20,0 (75,02) 6) 6.Love You Cash, 20,8 (8,78) 7) 5.Lady Marta, 21,0 (23,23) 8) 13.Taste of Space, 19,6 (13,51) Opl: 2.Starstrucked, (2,72) 7.Niras Bellatrix, (25,97) 1.Ocean Above, (26,27) 3.Eclipse S.S., (17,02) 4.Tosca S.I.R, (37,82). Odds: 5,35. Plats: 1,89-2,37-4,31. Tvilling (11/12): 14,29. Komb (12-11): 27,63. Trio (12-11-9): 208,56. Strukna: 8.

Lopp 4: 1) 4.Danois Simoni (Jimmi Ehlers), 16,1 (1,83) 2) 12.Fröken Marie, 16,9 (6,09) 3) 6.Dragon Sund, 17,4 (109,75) 4) 5.Marjons Love, 17,4 (10,58) 5) 9.Kicken V.O.P., 17,8 (7,90) 6) 1.Amabella Beech, 18,0 (8,20) 7) 8.Icarus Boko, 18,6 (24,13) 8) 3.A Perfect Victory, 18,8 (102,89) Opl: 11.Digital Import, (55,59) 2.Day Composite, (62,20) 10.Zolasoray O.O., (49,13) 7.Jas S.S., (92,49). Odds: 1,83. Plats: 1,26-1,90-15,17. Tvilling (4/12): 6,91. Komb (4-12): 9,41. Trio (4-12-6): 217,15. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 1.U.B.Cool (Carl Philip Lindblom), 14,2 (1,38) 2) 3.Cessna S.S., 14,5 (27,92) 3) 6.Mimmi Marje, 14,5 (15,52) 4) 4.Emerald Boko, 14,5 (8,25) 5) 5.Malte All Over, 15,2 (22,03) 6) 11.Al's Orlando Boy, 15,5 (37,98) 7) 7.Such a Knight, 16,3 (100,73) 8) 12.Dancing Vilma, 16,5 (67,24) Opl: 8.Quantum Blues, (105,70) 2.Milton Sigel, (41,82) 10.Cast Bolt, (9,47). Odds: 1,38. Plats: 1,09-5,72-2,48. Tvilling (1/3): 18,62. Komb (1-3): 20,89. Trio (1-3-6): 131,08. Strukna: 9.

Lopp 6: 1) 2.B.T.'s Viclando (Lukas Svedin), 15,4 (5,67) 2) 6.Tournado Dream, 15,7 (5,92) 3) 5.Aramis Amok, 15,7 (10,10) 4) 9.Cikoria Frazer, 15,9 (8,55) 5) 1.Hachiko, 16,0 (24,07) 6) 7.Orne As, 16,7 (75,49) 7) 10.Drive Launcher, 16,7 (27,23) 8) 3.Forever Melon, 18,7 (1,93) Opl: 4.Mellby Caddy, (116,84). Odds: 5,67. Plats: 1,69-1,89-2,38. Tvilling (2/6): 13,64. Komb (2-6): 26,95. Trio (2-6-5): 169,41. Strukna: 8.

Lopp 7: 1) 10.Perle Bo (David Grundmann), 31,2 (2,98) 2) 2.Frosta, 31,6 (20,11) 3) 1.Fina Stjernelita, 34,1 (6,40) 4) 6.Frida Scott, 32,5 (4,63) 5) 5.Snotra A.K., 32,5 (5,38) 6) 3.Åttmann Ö.K., 32,9 (71,58) 7) 8.Balder Töffen S.K., 33,4 (8,71) 8) 4.Mokakse, 37,0 (26,30) Opl: 9.Storskjöblessa, (52,05) 7.Odin Lynet, (54,51) 11.Elsås Ravn, (32,86). Odds: 2,98. Plats: 1,52-3,82-2,23. Tvilling (2/10): 29,84. Komb (10-2): 46,18. Trio (10-2-1): 268,09. Strukna: -.

Lopp 8: 1) 5.Shiffrin (Andreas Hammarström), 18,6 (6,12) 2) 1.Caspar S.S., 18,6 (33,61) 3) 13.Mountain Priestman, 18,7 (5,91) 4) 8.Jordan Star, 18,8 (6,07) 5) 9.Starchip S.S., 18,8 (43,35) 6) 12.Performance W.F., 19,0 (50,09) 7) 7.Theos, 19,1 (9,15) 8) 10.Shemeansmuscle, 19,4 (7,42) Opl: 4.Mölebos William, (52,71) 2.Queen Melody, (84,68) 6.Fokker S.S., (35,15) 3.Ridgehead Popeda, (4,71) 11.Chasmin Jawea, (109,50) 15.Isadora Band, (11,99). Odds: 6,12. Plats: 2,49-7,14-1,97. Tvilling (1/5): 72,93. Komb (5-1): 167,25. Trio (5-1-13): 1923,25. Strukna: 14.

Lopp 9: 1) 8.Glory Days (Camilla Svahn), 18,8 (2,02) 2) 6.Squiggly, 18,8 (5,44) 3) 1.L.L.Kalath, 19,3 (40,23) 4) 14.Larry Laday, 19,5 (106,91) 5) 3.Ulfsås Chaga, 19,5 (89,98) 6) 9.Opal Norrgård, 19,5 (23,25) 7) 11.Alley Oop, 19,7 (7,53) 8) 4.Grainfield Amelie, 20,1 (8,69) Opl: 15.Zeus S.S., (45,29) 12.Imperial's Monroe, (131,01) 2.Cache Cache, (24,45) 7.Cyrwhitesocks, (16,61) 10.Frej Moss, (31,26). Odds: 2,02. Plats: 1,33-1,98-5,93. Tvilling (6/8): 5,55. Komb (8-6): 8,67. Trio (8-6-1): 74,02. Strukna: 5, 13.