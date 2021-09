65-åring stal korv, sås och ett sexpack – åtalas även för hemfridsbrott i Hällefors

Händelserna utspelade sig under 2019 och 2020 där 65-åringen ska ha trängt sig in i en kvinnas bostad i Hällefors i december 2019. Mannen ska ha krossat en ruta för att ta sig in under natten. För brottet yrkar målsäganden, en kvinna, samt hennes hyresvärd skadestånd om 15 000 kronor.

Den 22 januari 2020 körde den då körkortslöse mannen en personbil på Ingarvet i Falun. Mannen erkänner brottet i förhör och åtalas därmed för olovlig körning.

Den 1 februari stal mannen ett sexpack öl på en matbutik i centrala Falun. Mannen förnekar brottet.

Dagen efter, den 2 februari, stal mannen korv och sås på samma matbutik. Mannen förnekar även det brottet.