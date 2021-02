80+, du gör inte fel när du boka vaccination

Kära länsbo, 80+, som på olika sätt försöker boka en tid för vaccination mot covid -19 nu.

Du gör inte fel. Du gör rätt, men ändå går det inte. Du ska inte tro att det är du som brister. Det är tyvärr dålig tillgång på vaccin. Men du är också en bricka i tekniska system som inte lever upp till kraven.

Du kastas ur webb-bokningssystemet. (Under förutsättning att du har skaffat bank-ID, och har tillgång till en stabil internet-uppkoppling.) Du kanske inte ens släpptes in i det när du skulle logga in. Och samtalet till telefonbokningen kopplas inte upp, det tutar upptaget eller så möts du bara av ett kortfattat meddelande som säger att det just nu inte finns några tider att boka.

Det är stressande. Det är förvirrande. Och du gör inte fel!

Skulle du trots allt lyckas boka en uppringd tid så är det högst troligt att det ändå inte går att boka en vaccinationstid när du väl blir uppringd. För vaccinet är ju sannolikt redan slut.

Det är stressande. Det är förvirrande. Och du gör inte fel!

Det är verkligen beklagligt att det inte levereras tillräckligt med vaccin till Sverige och regionerna, nu. Vaccinationsmottagningarna med sina fina volontärer står redo för oss länsinnevånare. Alla väntar vi på vaccinet.

Och att det kommer är naturligtvis det allra viktigaste.

Men det näst viktigaste är att när det kommer vaccin, då ska alla grupper som står i tur i prioriteringslistan ha en jämlik och patientsäker möjlighet att boka en vaccinationstid. De ska ha möjligheten oavsett om det finns lite eller mycket vaccin. Bokningssystemen ska helt enkelt ha tillräcklig kapacitet, och fungera, i alla lägen. Så är det inte idag.

Och om systemet inte har rätt kapacitet och funktion nu – hur blir det då när det kommer mer vaccin? När allt fler ska boka fler vaccindoser på kortare tid?

Region Örebro län måste hitta fler sätt att hjälpa dig att boka på, så att du kan känna dig trygg nu.

Ett nytt webb-boknings-system ska enligt uppgift ersätta det nuvarande, under våren. Låt oss hoppas att det går problemfritt.

Kära länsbo 80+, du gör inte fel. Och Region Örebro län borde sända dig ett brev om det nu. Ett brev som förklarar. Och som berättar för dig hur du ska kunna få en tid för vaccination oavsett om du kommer fram på telefon eller kan logga in på webben med bank-ID eller inte.

Region Örebro län måste hitta fler sätt att hjälpa dig att boka på, så att du kan känna dig trygg nu. Att du inte lämnas utanför. Du är trots allt en av de allra högst prioriterade grupperna i vaccinationsprogrammet. En som samhället säger sig värna om.

Då ska vaccinbokningen fungera för dig. Och andra ska inte kunna tränga sig före.

Kära 80+, du gör inte fel.

Anneli Weiner

Örebro