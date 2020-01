800 nya p-platser ska lösa kaoset vid USÖ: ►Då öppnas mångmiljonbygget ►Så mycket får du betala för parkeringen

Parkeringssituationen runt USÖ har länge varit problematisk. Frustrerade besökare och anställda har haft svårt att hitta parkeringsplatser i närheten av sjukhuset, vilket NA rapporterat om i flera artiklar.

Inför öppningen av USÖ:s nya P-hus på fredag pågår nu de sista förberedelserna och Regionens projektledare Michael Sander är nöjd med resultatet:

– Det är ett unikt parkeringshus. Vägar och allt fysiskt är på plats. Nu jobbar man för fullt med skyltningen under de dagar som kvarstår. Parkeringsanvisningarna som indikerar med färgade lampor är på plats och allt går enligt plan, säger han.

En ny färgsprakande byggnad tornar nu upp sig i Örebro-gryningen. Projektledaren berättar om tanken med de upplysta ytorna i huskroppen:

– Meningen är att det ska vara ett tilltalande parkeringshus som inte står som en mörk betongkloss och stör. Den är ju designad väldigt smakfullt med olika kulörer på våningsplanen, men också som en hjälp att hitta i parkeringsplanen och för trygghetskänslan.

Drygt 800 nya platser, fördelade på sex parkeringsdäck, kommer att ha detektorer som känner av rörelser – allt för att minimera strömåtgången. Allmänhet och besökare kommer att husera på de två första våningsplanen.

– Ett sjuttiotal platser är förberedda med el-laddstolpar, utplacerade på lite olika platser, berättar Michael Sander.

Vad kommer det att kosta att parkera i det nya garaget?

– Taxorna kommer att vara vardagar mellan 08.00 till 17.00; 20 kronor per timme de tre första timmarna – sedan tre kronor per timme. Mellan 17 till 08 och helger; Två kronor per timme.

Det nya bygget inrymmer också USÖ:s godsmottagningsenhet – som redan är på plats i markplan sedan början av december. Byggnaden kommer att ha kulvertgångar mellan nya H-huset och in i F-huset för all personalverksamhet.

USÖ:s nya P-hus invigs fredagen den 10 januari och hela slutnotan beräknas landa på cirka 434 miljoner kronor, enligt projektledaren Michael Sander.