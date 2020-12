9 av 10 vill fortsätta jobba hemma: Håller pandemin på att göra bostaden till den framtida arbetsplatsen?

I torsdags deltog jag i sju digitala möten. Sammanlagt satt jag 6,5 timmar framför min datorskärm under dessa möten. Jag var på jobbet men hade lika gärna kunnat vara hemma. För det är så det har blivit. Under pandemin har digitaliseringen tagit stora kliv framåt och fått en stor del av framförallt tjänstemännen i Sverige att jobba på distans. Pandemin har också resulterat i att gymnasieelever och studerande på universitetet fått ägna sig åt distansundervisning. Men även de äldre i samhället har blivit mer digitala. För att undvika smittrisken beställer allt fler mat via nätet, handlar varor via e-handel och umgås med nära och kära via digitala möten.

Det här blir tydligt i den årliga undersökningen Svenskarna och internet som genomförs av Internetstiftelsen. I undersökningen finns frågor om hemarbete och digital användning under pandemin. En tredjedel av alla internetanvändare har lagt mer tid på nätet efter coronakrisen. Gymnasieelever är mest ute på internet men gruppen 76 år och äldre är den åldersgrupp som har mest nya användare. Här finns också en kraftig ökning av digitala tjänster. Till exempel har sju av tio i åldersgruppen numera en digital vårdtjänst.

Arbete hemifrån har tiofaldigats under pandemin

Det här visar att samhället är under stark förändring på grund av pandemin. Arbete hemifrån har tiofaldigats under pandemin och 8 av 10 tycker att det fungerat bra och att de kunnat genomför majoriteten av sina arbetsuppgifter. 90 procent kan tänka sig att fortsätta jobba hemifrån, åtminstone någon gång då och då. Det här har också fått många arbetsgivare att fundera över hur framtidens arbete ska bedrivas inom olika företag och koncerner.

En del arbetsgivare har varit öppna med att de tänker låta en del av personalstyrkan jobba hemifrån även efter pandemin. Andra utreder hur det ska bli. Helt klart kommer det här få stora konsekvenser i samhället. Färre anställda på plats innebär mindre kontorsyta och minskade lokalkostnader. När många företag minskar sina kontor kommer det troligtvis att leda till ett prisfall på lokaler. Den stora frågan blir då vad som kommer att finnas i lokalerna, ofta i centrala lägen, istället? Det kommer i sin tur ändra centrumbilden.

Det kan bli ett uppsving för många mellanstora kommuner

När pandemin har visat att distansarbete är möjligt behöver inte anställda bo där de arbetar. Då blir det förmodligen mer attraktivt att bo i mindre städer där hyrorna är lägre och husen billigare än i de stora storstadsområdena. Det kan bli ett uppsving för många mellanstora kommuner vilket kommer att påverka bostadsmarknaden. Kanske negativt i storstäderna men positivt för andra kommuner. Totalt sett ser vi kanske en större omstrukturering demografiskt i samhället. Allt på grund av pandemin.

Men det finns baksidor med hemarbete. Det sociala samspelet på en arbetsplats är viktigt. Precis som det personliga mötet med till exempel en kund. För att utveckla en verksamhet kan olika typer av nätverkande vara avgörande. Om jag själv får välja så föredrar jag en levande arbetsplats med kreativa medarbetare istället för att sitta ensam framför en skärm hemma i bostaden.