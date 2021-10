Det är flera av slutet på 90-talets kanske hetaste och då mest omtalade artister som kommer.

Till scenen i Kulturhuset kommer E-type, Markoolio, Da Buzz och coverbandet Farbror Fläsk.

Flera av dem gjorde då Sveriges största hits. E-type med, exempelvis, Here I go again, Markoolio med Vi drar till fjällen och Sommar och sol, Da Buzz med Paradise.

Datumet för Back to 90's är 12 november.

CHATTA MED OSS – Vilka är dina favorit-hits från 90-talet?