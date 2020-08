”AAAARGH!” Nya upplevelsen – här går NA-reportern loss med baseballträ i centrala Örebro

– Det är en form av destruktiv konst. Det handlar om att uttrycka sig i ett samhälle där man ständigt måste tänka på vad man säger och gör – vad som är rätt eller fel, säger Javed Faqir, som sedan förra veckan driver The Rage Room på Drottninggatan.

Han är en av åtta vänner som alla flyttat till Örebro från England. Gänget driver förutom The Rage Room även Virtual Reality-arkaden Arkadia en bit längre ner på samma gata.

– Jag älskade arkadhallen när jag var liten. Nu har vi barn och vi vill skapa aktiviteter som de tycker är kul, berättar Javed.

The Rage Room är den första anläggningen av sitt slag i Sverige. Undertecknad är den som fått i uppdrag att testa den för NA:s räkning. Jag är utsvulten och har värmt upp genom att lyssna på punk hela förmiddagen. Den tryckande värmen gör även den sitt för att göda min inre bärsärk. Förutsättningarna är optimala.

Efter att ha trätt på mig skyddsdräkt, hjälm och svetsarhandskar är det dags. Inne i rummet står porslin, ljusstakar och glasburkar uppradade på ett bord – redo att pulveriseras. Åsynen av en kopiator får genast en våg av förträngd kopiatorrelaterad ilska att skölja över mig.

Den första svingen krossar ett glas. Det känns utmärkt. Tankarna går till barndomen i Gävle, där vi pojkar från kvarteret brukade krypa in under staketet till bilskroten och demolera allt som inte redan var demolerat. Det var kul då och det är kul nu.

– Det kom in en äldre herre här. Han jämförde det med att krossa fönster när man var liten. Om man råkade kasta en boll genom en ruta riskerade man ett kok stryk. Men här behöver man inte oroa sig. Det är bara att släppa loss, säger Javed Faqir.

Javed berättar att de under helgen fick in ett grabbgäng som ville se vad The Rage Room handlade om. De gick utan att testa.

– Dagen efter kom en av killarna in ensam. Han ville inte att någon skulle få veta att han gått hit. Man kunde se att han var laddad och han var hejvild inne i rummet. Han hade hur kul som helst.

Är det lite tabu att göra en sådan här sak?

– Ja, det handlar om konformism. Du är inte tillåten att göra vissa saker i samhället för att andra kan bli upprörda.

Javed jämför The Rage Room med filmserien The Purge. I filmerna upphäver myndigheterna alla lagar under en 24-timmarsperiod varje år och låter medborgarna göra vad de vill – utan repressalier från samhället.

– I filmerna tar det en mörk riktning men jag ser The Rage Room som något positivt. Det är en chans att uttrycka sig efter en påfrestande dag, ett sätt att frigöra uppdämd energi – som att gå på gym.