Abraham nära frälsa Degerfors i comebacken: ”Bara sjukt att det blev 1–0 – vi kommer chocka många”

Termometern visade sju–åtta minusgrader och coronarestriktionerna förpassade intervjuerna utomhus. Sargon Abraham stod och skakade när han svarade på frågorna efter första matchen i Degerforströjan på 2,5 år.

– Man kunde knappt andas därute, man fick ingen luft eftersom det var så kallt, säger han om matchen som slutade med 1–0-seger för ÖSK.

Abraham spelade 61 minuter med utgångspunkt till höger i Degerfors tremannaanfall, och i första halvlek – där Dif skapade de hetaste chanserna – gick vartenda anfall via hans vänsterfot.

De två sista lägena före paus fick Abraham själv: I 42:a minuten släppte Bertilsson bollen till honom, snett bakåt, och Abraham kom med fart och tryckte till – men ÖSK-målvakten Bobby Allain kom ut och skar av vinkeln. Tre minuter senare kom Abraham fri med Allain men misslyckades med touchen när han skulle ta sig förbi.

– Vi skulle ha kunnat göra minst fyra mål, det är bara sjukt att det blev 1–0. Men vi får ta med oss prestationen, det är inte nu det är viktigt att vinna. Jag tycker att vi gjorde det okej för att vara första matchen, säger Abraham.

Redan i första försäsongsmatchen var det tydligt att Degerfors inte ändrat sitt koncept trots att laget tagit klivet upp i högsta serien. Ambition om att bygga anfallsspel genom stort bollinnehav och frejdigt kortpassningsspel kvarstår.

– Ja, så klart. Det är sådana vi är, rakt igenom. Alla spelare som är här är plockade för att spela så, och Degerfors har spelat på det sättet under en längre tid. Det finns ingen anledning att ändra på det bara för att man gått upp i allsvenskan. Det är fotboll man spelar i superettan, och det är fotboll man spelar i allsvenskan. Är motståndarna bättre får väl vi också se till att bli bättre. Jag tror vi kommer chocka många i fotbolls-Sverige med vårt spel, säger Abraham självsäkert.

Abraham, som fyller 30 nästa söndag, var kanske mest känd som dominant i futsallandslaget när han inför 2017 skrev på för Degerfors. Efter 23 mål på 1,5 superettasäsonger värvades han sommaren 2018 till IFK Göteborg – men efter 2,5 år utan något riktigt genombrott valde han i december att bryta kontraktet med blåvitt och vända ”hem”.

– Det gick väldigt snabbt. Det fanns andra alternativ också, men när Degerfors ringde och förklarade hur de ser på mig, hur de vill använda mig, så kändes det ganska givet. Jag vet vad jag har här, vad jag får här, säger Abraham som noterades för fem mål på 2,5 säsonger i Göteborg.

– Det är klart att det inte blev som jag önskade från början, men jag hade ändå en fantastisk tid där och jag ser tillbaka på den med glädje och stolthet. Jag tycker att jag utvecklats på alla plan, som fotbollsspelare.

Nu bidrar han med viktig och färsk allsvensk rutin i Degerfors nykomlingslag.

– Jag hoppas jag kan hjälpa med både mål och assist. Och det hårda jobbet som krävs för att vi ska bli ett bra allsvenskt lag, säger Abraham som först och främst ser fram emot att få flytta in i sin nya lägenhet på måndag.

– Jag har inte haft någon startsträcka i Degerfors eftersom jag känner så många och vet hur laget spelar, men det har ändå varit en jobbig förstamånad eftersom jag pendlat fram och tillbaka till Göteborg och inte kunnat vara här för fullt. Så det ska bli riktigt skönt att få flytta hit.

Ytterligare två nyförvärv fick speltid för Degerfors: Defensiva mittfältaren Nicklas Maripuu spelade 90 minuter medan vänsterbreddaren Adhavan Rajamohan klev av i paus efter att ha fått en känning i slutet av första halvlek. Första rapporten säger dock att det inte ska handla om någon allvarligare skada.

Degerfors spelar redan på tisdag igen, hemma mot division 1-laget Örebro Syrianska. En match som NA sänder.

Återstår att se om temperaturen blir behagligare då.

Örebro SK–Degerfors IF 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (86) Joel Andersson Segerlind.

Varningar, ÖSK: –. DIF: –.

ÖSK:s startelva första halvlek (4–2–3–1): Bobby Allain – Hussein Ali, Arvid Brorsson Brorsson, Fabio de Sousa, Kevin Wright – Nordin Gerzic, Dennis Collander – Noel Milleskog, Robin Book, Jake Larsson – Agon Mehmeti.

Startelva andra halvlek (4–2–3–1): Mergim Krasniqi – Daniel Björnquist, Niclas Bergmark, Benjamin Hjertstrand, Johannes Dahno – Kevin Walker, Anton Ingves – Joel Andersson Segerlind, Erik Björndahl, Alfred Ajdarevic – Rasmus Karjalainen.

Extraspelare (spelade ej): David Kanto, Jonathan Johnsson.

Degerfors startelva (3–4–3): Ismael Diawara – Daniel Janevski, Oliver Ekroth (ut 46), Sebastian Ohlsson – Gustav Granath (ut 84), Nicklas Maripuu, Christos Gravius, Adhavan Rajamohan (ut 46) – Johan Bertilsson (ut 46), Villiam Dahlström (ut 61), Sargon Abraham (ut 61).

Avbytare: Adam Carlén (in 46), Victor Edvardsen (in 46), Christoffer Wiktorsson (in 46), Erik Grandelius (in 61), José Segura Bonilla (in 61), Tufve Östlund (in 84), Jeff Gal (mv-res).