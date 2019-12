Abrahamsson om brytningen med Kif Örebro: ”Bäst för båda parter att det blir så”

Nästan på dagen ett år efter att Sejde Abrahamsson, 21, återvände till moderklubben Kif Örebro från Hammarby står det klart att hon får lämna klubben igen.

Under onsdagen gick Kif på sin hemsida ut och meddelade att varken hon eller Lejla Basic erbjuds nya kontrakt. Ingen dramatik i det, enligt Abrahamsson.

– Det är lika bra att det blev på det sättet. Vi har haft lite snack, och det är nog bäst för båda parter att det blir så här. Det finns några anledningar, och det är inga konstigheter. Det är så det är i fotbollen, säger hon utan att gå in på detaljer.

Abrahamsson fick chansen på Kifs allsvenska bänk redan som 14-åring, 2012, och hann näta för laget i champions league innan hon lämnade för Hammarby inför 2017. Efter två säsonger återvände hon alltså till Kif inför 2019, och ägnade våren åt att rehabilitera en korsbandsskada.

Efter VM-uppehållet gjorde hon comeback, och hon spelade från start i fem av de sju sista allsvenska matcherna. Men inte som mittförsvarare, som hon skolades om till i Hammarby, utan som yttermittfältare.

– Det kan vara en av anledningarna som bidragit till att jag inte blir kvar ... Men jag har haft ett bra år i klubben. Jag har fått jättebra hjälp med mitt knä, har kommit tillbaka enligt plan och inte haft några som helst problem med knäet efteråt. Kroppen har känts jättebra sedan jag drog igång matchandet igen, säger Sejde.

Frånsett ett halvårs utlåning till ÖSK Söder har Abrahamsson aldrig spelat i någon annan klubb än Kif och Hammarby, som numera spelar i elitettan. Hon har ännu inte fattat något beslut om framtiden.

– Jag har lite alternativ, har träffat några klubbar och har lite att välja mellan. Det är allsvenskan som lockar mest, det blir inget utlandsäventyr än, säger hon.

Kif Örebros truppbygge inför 2020

Klara för 2020, målvakter: Mimmi Paulsson-Febo.

Försvarare: Frida Abrahamsson, Elli Pikkujämsä (kontrakt över 2021, ny från FC Honka), Emma Östlund.

Mittfältare: Elin Bengtsson (kontrakt över 2021), Freja Olofsson (ny från Arna-Bjørnar).

Anfallare: Heidi Kollanen, Sara Lilja-Vidlund (kontrakt över 2021), Karin Lundin (kontrakt över 2021, ny från Göteborg).

Klara förluster: Danielle Rice (målvakt, ny klubb ej klar), Sejde Abrahamsson (back, ny klubb ej klar), Emma Kullberg (do, Göteborg), Linnéa Svensson (do, Bröndby), Lejla Basic (mittfältare, ny klubb ej klar), Kayla Braffet (do, ny klubb ej klar), Jonna Dahlberg (do, Ramat HaSharon, Israel), Emma Lindén (do, uppehåll från fotbollen), Eveliina Summanen (do, Kristianstad), Addison Steiner (anfallare, Reign FC, lämnade i somras).

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (do), Maja Regnås (back), Ellen Karlsson (mittfältare), Jenna Hellstrom (do), Heather Williams (mittfältare/anfallare).

Utgående lån: Elin Rombing (mittfältare, inlånad från Eskilstuna).