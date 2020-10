Activated vann miljonärskampen på Örebrotravet: ”Det blev nog loppavgörande”

Tummen upp: Seismic Wawe var utan tvekan dagens prestation, femåringen attackerades av Örjan Kihlström 700 meter från mål och via en häftig repa i spåren var han framme hos ledande hemmahästen Chapuy runt slutkurvan. Örjan Kihlström hade tidigt grepp om loppet och vann med stjärnan på 1.10,5 auto över kort distans. Kihlström körde 1.09,9 sista varvet med Explosive Matter-avkomman som tränaren Timo Nurmos lovordar duktigt. Detta kan mycket väl vara Nurmos nästa storstjärna.

Tummen ner: The Bald Eagle värmde väldigt tveksamt och felade i loppet, fyraåringen borde nog inte startat om vi ska vara helt ärliga.

Urstarkt sto: Kantens Rose tog fjärde raka segern, i sina tre senaste starter har hon travat i dödens. Femåringen tog med minsta marginal ner en urtapper Bianca Sisa kort innan mål. Femåringen vann på nya rekordet 1.11,9 auto över sprinterdistans, hon är stenhård denna märr!

Kusk och tränare i fokus: Firma Nurmos/Kihlström hade på förhand väl förspänt och som dessa herrar levererade. Det blev fyra segrar, mest imponerade Seismic Wawe och vilket skick Timo visade upp hästarna i denna lördag! Imponerande minst sagt, tryggt med kylige Örjan på betrodda hästar också.

Miljonärerna gjorde upp: Activated och Tessy d'Ete hade bägge tjänat sex miljoner kronor, klart mest i Carl-Erik Lindbloms lopp. Carl Johan Jepson gav Activated exakt den ryggresa hon ska ha, Quarcias rygg var optimal. Stoet vann säkert och gav inte ryggande Tessy d'Ete chansen att utmana, detta var femåringens andra seger för i år. Förra säsongen vann hon ju Stochampionatet och Drottning Silvias Pokal.

Lira nästa gång: Både Van Gogh Z.S. och Algot Zonett gjorde stronga lopp från dödens, dessa tas på största allvar i nästa start.

Värt att notera: Tyvärr blev det tre galopper i Svampen och det fina loppet levde inte riktigt upp till förväntningarna. Ingen skugga ska dock falla över vinnande Mi Ma Ohrtus som vann lekande lätt via 1.11 sista 800 meterna tillsammans med Rikard N Skoglund. Tvååringen fick för segern 558 000 kronor, en fjäder i hatten för unge duktige tränaren Joakim Elfving.

Citatet: ”Det blev nog loppavgörande att vi kom före Magnus från början” (Carl Johan Jepson som trots 40 meters tillägg tror att Activateds seger grundlades kort efter start då han kom före Tessy d'Ete).

Siffrorna

V75-fakta

Rätt rad: 10-7-14-6-10-6-9.

7 rätt: 456 kronor.

6 rätt: Jackpot.

5 rätt: Jackpot.

Omsättning: 99 019 982 kronor.

Antal system: 1 273 653.

V4-fakta

Rätt rad: 5-4-4-11

4 rätt: 4 450 kronor.

Omsättning: 2 523 329 kronor.

Antal system: 47 245.

V3-fakta

Rätt rad: 6-9-6.

Utdelning: 243 kronor.

Dagens dubbel-fakta

Rätt rad: 6-9.

Odds: 8,45.

Lunchdubbel-fakta

Rätt rad: 4-11.

Odds: 68,31.

V5-fakta

Rätt rad: 14-6-10-6-9.

5 rätt: 368 kronor.

Omsättning: 2 546 184 kronor.

Antal system: 16 272.

Resultaten

Lopp 1: 1) 5.Sebastian Hall (Emilia Leo), 14,0 (2,70) 2) 9.Donatella Center, 14,4 (16,10) 3) 7.Supreme Court, 14,4 (96,11) 4) 8.Stud Muffin, 14,5 (4,89) 5) 10.Cinnamon Prince, 14,8 (102,88) 6) 1.Vidivici C.C., 14,8 (9,93) Opl: 12.Global Skipper, (80,43) 2.Alorac Mathbell, (13,90) 11.Dokonjo, (37,31) 6.Cosmo Light, (177,85) 3.Rigel Face, (125,21). Odds: 2,70. Plats: 1,68-3,53-8,51. Tvilling (5/9): 22,19. Trio (5-9-7): 588,66. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 4.Strong Lover (André Eklundh), 15,2 (4,37) 2) 3.Uto Broline, 15,3 (1,92) 3) 9.Max Håleryd, 15,3 (6,66) 4) 10.Super Cheese L.W., 15,3 (48,14) 5) 2.Dakar Brodde, 15,4 (5,63) 6) 11.Valnes Ina, 15,6 (109,71) Opl: 12.Giovetsi, (74,07) 6.Gino, (45,24) 1.Raj's Red Magic, (86,74) 5.J.L.'s Apache, (97,88) 7.A.S.Abbe, (72,54). Odds: 4,37. Plats: 1,34-1,17-1,55. Tvilling (3/4): 5,57. Trio (4-3-9): 50,37. Strukna: 8.

Lopp 3: 1) 4.Pele C.H. (Robert Bergh), 14,6 (4,00) 2) 3.Fade to Black Ås, 14,7 (19,33) 3) 2.Berra Steel, 14,8 (3,28) 4) 5.Caramelle T.T., 14,8 (9,87) 5) 10.Gurra Palema, 14,9 (34,52) 6) 6.Holdfast Am, 15,1 (14,61) 7) 11.Direct Track, 15,2 (47,20) 8) 9.Vasco, 15,2 (4,99) Opl: 8.Canzone, (8,86) 1.That's it, (45,32). Odds: 4,00. Plats: 2,23-3,78-1,71. Tvilling (3/4): 54,24. Trio (4-3-2): 415,19. Strukna: -.

Lopp 4: 1) 11.Mi Ma Ohrtus (Rikard N Skoglund), 14,2 (7,66) 2) 3.Cool Kronos, 14,6 (3,76) 3) 8.Manual Flight, 14,6 (7,34) 4) 9.Custom Cash, 14,9 (16,84) 5) 4.Irma Sisu, 15,0 (37,68) 6) 10.Imperatore Doc, 15,6 (149,93) Opl: 7.Heart Jubb, (175,30) 1.Aquarius Face, (2,71) 5.Global Catwalk, (6,28). Odds: 7,66. Plats: 1,86-1,74-2,36. Tvilling (3/11): 15,45. Trio (11-3-8): 304,56. Strukna: 2.

Lopp 5: 1) 10.Cab Lane (Örjan Kihlström), 13,4 (3,87) 2) 12.Van Gogh Z.S., 13,5 (8,58) 3) 2.Payet D.E., 13,5 (16,04) 4) 11.Strong Pepper, 13,5 (3,90) 5) 8.Ingo, 13,5 (19,95) 6) 7.Victory Lee, 13,6 (9,66) 7) 6.Cargo Door, 13,6 (14,13) Opl: 9.Bear Hope, (29,73) 5.Get Ready on Tour, (46,98) 4.Tournado Dream, (123,85) 3.Vincent Chase, (69,98). Odds: 3,87. Plats: 1,77-2,52-3,14. Tvilling (10/12): 18,18. Trio (10-12-2): 195,87. Strukna: -.

Lopp 6: 1) 7.Kantens Rose (Kevin Oscarsson), 11,9 (1,91) 2) 8.Bianca Sisa, 11,9 (10,54) 3) 11.Make More Cider, 12,2 (10,10) 4) 6.Frequency Am, 12,3 (30,17) 5) 1.Valkyria K., 13,1 (36,65) 6) 5.Loes, 13,1 (8,39) 7) 4.G.K.Trixy, 13,3 (110,00) Opl: 9.Valuta E.W., (58,64) 10.Metoria, (108,37) 12.Easy Pace, (182,48) 3.Pastorns Lady, (12,21). Odds: 1,91. Plats: 1,37-2,24-2,35. Tvilling (7/8): 10,91. Trio (7-8-11): 88,08. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 14.Activated (Carl Johan Jepson), 12,6 (7,21) 2) 15.Tessy d'Ete, 12,7 (3,17) 3) 12.Dixie Brick, 13,6 (6,36) 4) 9.Velegance, 13,7 (23,38) 5) 3.Princess Carmody, 14,7 (126,53) 6) 10.Beluga West, 14,1 (8,68) 7) 5.Leia Palema, 14,8 (74,69) Opl: 8.Quarcia, (3,96) 1.Bearicecream, (104,05) 6.Dolly Dream, (18,64) 4.Cordelia I.S., (33,35) 11.I'm a Believer, (46,77) 13.Cikoria Frazer, (190,54) 2.Pippi Pagadi, (68,55). Odds: 7,21. Plats: 2,07-1,38-2,08. Tvilling (14/15): 9,46. Trio (14-15-12): 83,01. Strukna: 7.

Lopp 8: 1) 6.Prime Lini (Örjan Kihlström), 12,8 (2,68) 2) 3.Livi Oboy, 13,0 (11,51) 3) 9.Valnes Isidor, 13,5 (40,41) 4) 12.Olle Då, 13,6 (60,51) 5) 10.C.M.T.Queen Bee, 13,7 (19,29) 6) 11.Opulent Tile, 13,8 (8,46) 7) 8.Rocking Flax, 14,3 (63,28). Odds: 2,68. Plats: 1,41-2,73-4,94. Tvilling (3/6): 12,66. Trio (6-3-9): 163,05. Strukna: 1.

Lopp 9: 1) 10.Seismic Wave (Örjan Kihlström), 10,5 (1,69) 2) 11.Dragster, 10,7 (30,12) 3) 1.Macelleria, 10,7 (14,66) 4) 4.Chapuy, 11,0 (3,11) 5) 3.Overtimeosåfin, 11,0 (67,04) 6) 7.Adde S.H., 11,3 (21,64) 7) 8.Smevikens Cruiser, 11,4 (129,17) Opl: 9.Exclamation Mark, (69,04) 2.Picasso, (26,39) 5.Mr Clayton J.F., (22,46). Odds: 1,69. Plats: 1,16-2,64-2,08. Tvilling (10/11): 9,75. Trio (10-11-1): 92,76. Strukna: 6, 12.

Lopp 10: 1) 6.Västerbo Pokerface (Örjan Kihlström), 14,8 (1,46) 2) 12.Algot Zonett, 14,9 (7,38) 3) 2.Golden Guard, 14,9 (20,37) 4) 10.Hurricane Silas, 15,0 (19,77) 5) 5.Mr Rapide, 15,1 (30,03) 6) 4.Estelle Nordique, 15,2 (14,89) 7) 11.Upper Face, 15,2 (21,54) Opl: 1.Frozen Queen, (15,06) 3.Accolade, (22,19). Odds: 1,46. Plats: 1,15-1,49-2,25. Tvilling (6/12): 3,84. Trio (6-12-2): 26,36. Strukna: 7, 8, 9.

Lopp 11: 1) 9.Zarenne Fas (Magnus A Djuse), 12,1 (5,17) 2) 1.Flash Håleryd, 12,4 (46,25) 3) 10.Milligan's School, 12,5 (8,15) 4) 4.Romanesque, 12,5 (11,90) 5) 3.Heart of Steel, 12,5 (3,03) 6) 12.Milliondollarrhyme, 12,6 (8,39) 7) 2.Dear Friend, 12,7 (11,85) Opl: 7.Disco Volante, (10,25) 11.Global Welcome, (28,13) 8.Rajesh Face, (27,94) 5.Catherine's Chevy, (70,95) 6.Lucifer Lane, (25,18). Odds: 5,17. Plats: 2,36-7,34-3,12. Tvilling (1/9): 149,21. Trio (9-1-10): 1520,11. Strukna: -.

Lopp 12: 1) 6.Kimi di Quattro (Markus B Svedberg), 17,6 (2,32) 2) 9.Victory Dreams, 17,8 (9,39) 3) 3.Yash, 18,0 (77,89) 4) 8.Livi Poldark, 18,0 (125,73) 5) 2.Krinolin, 18,0 (41,49) 6) 10.Charter Party, 18,1 (58,23) 7) 1.B.G.Tindra, 18,4 (167,40) 8) 12.Svärdbros Flash, 22,3 (90,75) Opl: 5.Swedish Moose, (32,33) 11.Global Bitcoin, (2,58). Odds: 2,32. Plats: 1,61-2,00-7,36. Tvilling (6/9): 7,63. Trio (6-9-3): 102,19. Strukna: -.

MÅRTEN ERIKSSON