Adolfsberg åkte ur – men Sturehov har inte förlorat på två år: ”En anmärkningsvärd prestation”

Division 3 dam: Sturehov till tvåan med bara tre insläppta mål

– Det är en anmärkningsvärd prestation av tjejerna, som inte har förlorat en match på två år. Det är fantastiskt, säger Sturehovs rutinerade tränare Stig Pettersson.

Det måste man säga att det är. Avancemang från division 4 till division 2 på kortast möjliga tid.

Sturehov vann serien och släppte bara in tre mål på hela säsongen. Seriesegern var klar redan innan den sista omgången där laget vann 5–0 mot IFK Hallsberg 2 som får kvala sig kvar efter att laget förlorade den kampen mot ÖSK söder 2, trots att det senare laget lämnade walkover i sista omgången mot Norrby.

Sturehov har gått från division 4 till division 2 på två säsonger.

– I fjol hade vi med Marina Pettersson Engström och Jennie Wecksell, en hel del allsvensk rutin. Men det roliga är att de här tjejerna fortsatt prestera i år också, säger "Stickan".

I laget sticker några spelare ut, juniorlandslagstjejen Ida Hammarland har dock varit skadad en hel del. Men unga tjejer som Line Hammarland och Alma Lerjeryd har tagit ett stort ansvar.

– De har faktiskt drivit laget i hög grad, två 15-åriga tjejer. Det är imponerande. Sedan kan man inte låta bli att nämna målvakten Lina Domberg, som har stor del i att vi bara släppt in tre mål.

Men också som lag har "Hovet" gjort ett stort arbete.

– Vi började träna vecka 3, styrketräning, och kom ut på stor plan tre veckor senare. Sedan dess har vi legat i hela tiden, minst två gånger i veckan.

Division 3 västra Svealand: Adolfsberg chanslöst mot Yxhult – åker ur till division 4

– Vi åkte på en tung kvittering mot Bengtsfors med tre matcher kvar när vi gör vår bästa match för säsongen. Det gav oss ett mentalt jobbigt ingångsvärde mot Arboga Södra där vi kollapsade totalt (1–5), säger Adolfsbergstränaren Sebastian Heimeryd.

Två raka förluster i de två sista omgångarna skickade Adolfsbergs IK ner i division 4. IFK Ölmes 3–1-förlust borta mot Säffle gav AIK chansen att rädda kontraktet. Men laget var chanslöst mot redan klara seriesegrarna Yxhult och föll med 4–1 på Moabvallen. Filip Albertson reducerade till 3–1 efter en timme men Adolfsberg var aldrig riktigt nära att komma tillbaka.

– I den sista matchen mot Yxhult gav vi oss själva chansen. Men det har varit ett problem under hela säsongen att när vi har haft tuffa perioder så har vi släppt vi in ganska enkla mål, men när vi har varit bra så får vi inte riktigt in bollen, säger Sebastian Heimeryd.

Arboga södra låg risigt till inför de två avslutande omgångarna men segrar mot Adolfsberg (5–1) och Eskilstuna City (3–1) räddade kontraktet. Dervis Grabus blev stor hjälte med fyra mål på två matcher.

Degraderingen gör att Adolfsberg får börja om i division 4.

– Grotta ner sig i någon vecka sedan får vi se. Det är en ny situation för mig som tränare. Har aldrig åkt ur en serie. Vi får gruppera om oss. Men att A-laget åker ur definierar inte klubben. Det är är bra liv i klubben och på Lugnet, säger Sebastian Heimeryd.

Division 4 herr: Sturehov till kval på Hidingstas bekostnad

Nora vann serien och hade råd med 1–0-förlusten i den sista omgången mot IK Sturehov. Förre ÖSK-talangen Isac Eklöf avgjorde med sitt mål efter en halvtimmes spel och skickade Sturehov till kval på Hidingstas bekostnad. Hidingsta vann avslutningen med nedflyttningsklara Lillån med 4–0 men den segern blev alltså betydelselös i kvampen om en kvalplats. I den andra änden av tabellen tog sig Scandinavian FC Örebro sig förbi IFK Askersund i sista omgången genom en 4–0-seger mot jumbolaget FC Örebro Nordic. IFK Askersund får ladda för kval för att klara kontraktet efter en klar 8–1-förlust mot Latorp i sista omgången.

Division 5 herr: FK Örebro till kval via 17–2-seger

Mariebergs IK tog hem seriesegern efter 6–3 i den helt avgörande seriefinalen mot IFK Hallsberg i sista omgången. Båda lagen går upp i division 4. FK Örebro bokade plats i kvalet till fyran med emfas när laget vann med hela 17–2 mot nollade seriejumbon Grythyttan. Förra Sturehovsanfallaren Erik Vigren gjorde sex mål i matchen.

I bottenregionen vann Kumla BK med 3–0 mot Sköllersta i avslutningsomgången med det räckte inte för att jaga ikapp Kilsmo som räddade kontraktet med bättre målskillnad. Kumla får försöka att kvala sig kvar i femman mot Stene IF som kom trea i division 6. Lillkyrka gör Grythyttan sällskap ner till division 6. Från division 6 går Hovsta IF och Vivalla SK upp.