Advokaten och brottarprofilen har gått bort – Pelle Svensson blev 77 år gammal

Per Oskar Svensson slog igenom som brottare och sadlade under den aktiva världsmästarkarriären om till jurist. Och under de yrkesverksamma åren blev han ett aktat och omtalat namn i advokat-Sverige.

Under de sista åren började han successivt drabbas av det han själv kallade en "demensproblematik" och på senare tid även fört en kamp mot den cancer han drabbades av.

– Det är jobbigt när det händer och även om man har förberett sig mentalt så är det fruktansvärt när det händer. Den sista tiden var kämpig för honom och vi har varit där hela tiden. Han har haft sina nära och kära runt sig varje dag, säger sonen Fredrik.

– Han var en stor profil på många sätt genom livet och på alla möjliga plan. När han hade somnat in hade han SAIK-overallen på sig, OS-silvret och VM-gulden på bröstet. Jag tror att han gillade det, säger Fredrik.