Advokater med tveksam moral

Hur står det egentligen till med omdömet och moralen hos många av våra stjärnadvokater och den klubb för inbördes beundran som kallar sig Advokatsamfundet, och av någon outgrundlig anledning fått bemyndigande att inom sig bland jurister avgöra vem som skall få kalla sig advokat eller ej. Denna uppgift anser jag inte ”samfundet” visat sig vuxet

Just nu pågår den uppmärksammade rättegången mot medlemmar i det å kallade Vårbynätverket vars krypterade meddelanden polisen med fransk hjälp kunnat ta del av. Och det är ju inte direkt plockpotatis i gärningsbeskrivningen som åklagaren räknar upp: anstiftan till och mord, människorov synnerligen grovt narkotikabrott, synnerligen grovt vapenbrott, sprängning...

Och vad gör den huvudmisstänktes advokat (Filip Rydin). Jo han försöker blanda bort korten med att framhålla att konversationer på det knäckta Encrochat inte får läggas som bevis i rättegången eftersom de kommit till på illegal väg. Jag tycker personligen att allt borde vara tillåtet för att komma tillrätta med illegala nätverk. Rydin har kanske rätt att förfarandet balanserar på gränsen vad som är tillåtet. Men detta är i så fall ett brott i sig och får prövas särskilt, och har inte ett skvatt med rättegången mot Vårbynätverket att göra. Jag tycker att Rydin borde göra som Silbersky när han försvarade 10-åriga Englas mörare. När klientens skuld är överväldigande övergick han till att försöka ge klienten en så just rättegång som möjligt och att klienten skulle få alla sina rättigheter tillgodosedda.

Det finns fler exempel flagranta övertramp som när en advokat påstår sig vara ”fullständigt övertygad” om klientens oskuld trots att övertygande bevisning talade om motsatsen, eller när advokater instruerar sina klienter att för säkerhets skull tiga eller inte minnas i rättegången för att inte försäga sig, under det att advokaten vid möte med media meddelar att hans klient under rättegången kommer att utnyttja sig av sin lagstadgade rätt att inte svara på frågor under rättegången.

Det är illa när Advokatsamfundet ”ackrediterar” jurister till advokater som anser att det är bättre att en brottsling går fri, än att sanningen kommer fram och att den tilltalade får det lägst möjliga straffet enlig BrB och rättspraxis.

”PEB-en”

Kumla